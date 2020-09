NY MUSIKK: Dagny, fotografert i forbindelse med utgivelsen av «It’s only a heartbreak». Foto: labica / Universal

Musikkanmeldelse: Ukens låter, uke 36

Veldige mange bergensere i monitor finnes blant septembers første låter. Her er åtte nye låter.

Hver fredag kommer mengder av ny musikk. Dagny, Aurora og Maria Mena er blant artistene man bør legge merke til i denne ukens lanseringer. I tillegg til en god del man fint kan styre unna.

Dagny - «It’s only a heartbreak»

Etter først å beskrevet en voldsom, varmende forelskelse, skal andre del av Dagnys album ta for seg den helt andre siden av samme forhold. Første test er alt annet enn en nedtur. «It’s only a heartbreak» er en mørkere, mer snublete sak med smarte innstikk. Refrenget sitter riktignok ikke like godt som «Somebody». Det skulle da også bare mangle.

HVRY, Matoma - «Good Vibes»

Britiske Harvey Leigh Cantwell prøver å formidle lockdown-glede sammen med norske Matoma. Der den eneste ideen virker å være et snublete arrangement og ønsket om gode vibber. Overraskende med gitarsolo på slutten, og sannelig er det noe slapbass inni der også. Men her er det mye anpustent, manisk lykke, uten at noen helt skjønner hvorfor .

Hedda Mae - «Madness»

Dette, derimot. Her snakker vi livsglede. En låt full av den udelt sprudlende og levende entusiasmen som også Katy Perry sitt nye album mangler. Selv om dét heter «Smile» og denne discoglade saken heter «Madness». Ja, det butter kanskje litt i ren originalitet, men det eneste som virkelig er galskap er at bergenske Hedda Mae fremdeles ikke er en stjerne.

Aurora - «The Secret Garden»

Arrangementet er kanskje noe konservativt filmusikalsk (det er da også fra den kommende filmatiseringen av boken «Den hemmelige hagen»). «The Secret Garden» er likevel mer klarskårent og enkelt enn det vi har hørt fra denne kanten tidligere. En nydelig og passe stor låt som leker seg over øregangene. «Let me take you into the garden. I’ll be there, painting the flowers» er meget mulig den mest Aurora-ske refrengteksten noensinne.

Maria Mena - «You live and you learn»

Ærlig livsvisdom komprimert ned til knappe tre minutter. Årets tredje singel fra Maria Mena er en komprimert sak som like gjerne kunne vært slutten på en musikal, som en konfirmasjonstale. Den vokser til en enorm og voldsom, ganske overraskende, avslutting. Teksten kan kanskje virke banalt belærende, men all livskunnskap er banal for den som har levd.

Janove - «Eg spår»

Rett fra Janove Ottesens nye EP går «Eg spår» rett på i et nakent og passe teatralsk pianoarrangement. I en typisk Janove Ottesen-tekst full av omvendte språklige bilder som ikke akkurat gir mening for andre enn ham. Her er det to fotspor som ikke står stille, de går. Javel. Den tidligere Kaizers-vokalisten synger selvsagt som om hjertet sprenges, men det er litt vanskelig å skjønne av hva.

Jawish 685 (feat. Lauv og Tyga) - «Sweet and sour» -

Det enerverende refrenget her, drevet av den tilsvarende håpløse synthsoloen virker å være laget kun for å bli en Tiktok-challenge. Slik «Laxed» fra samme artist allerede er. Her har Tyga fått et passe sløvende og snøvlende vers. Og nå tenker jeg at vi er ferdige med ukulele-riff som hitmusikk.

Judah Just Kidding - «All My Life»

Bergenske (enda en) Judah John Kubendran solodebuterer med gledelig spretten gitarpop. Tidligere har han blant vært med og skrevet Boy Pablo-låten «Hey Girl». Nicolás Pablo Rivera Muñoz - eller Boy Pablo som han også kaller seg er visstnok med i bakgrunnen her også. Overraskende vellykkede skranglete livskvaliteter i dette prosjektet.

