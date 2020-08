Biffy Clyro-vokalist Simon Neil på Glastonburyfestivalen i England i 2017. Foto: Grant Pollard / TT NYHETSBYRÅN

Plateanmeldelse: Biffy Clyro – «A Celebration Of Endings»: Fargesterk feiring

Storslått, skamløst og passe eksentrisk fra Skottlands stadionrock-alibi.

Neida, rocken er ikke dau. Men det begynner å gå en stund mellom de kioskveltende utgivelsene. Av den grunn alene er Biffy Clyros niendealbum verdt en lytt.

Kilmarnock-trioen med det kørka navnet har nemlig brukt det siste tiåret på å bli et av de store rockebandene, med ett bein i matematisk kranglevoren post-hardcore og det andre i den åpne himmelen over arenaen.

På «A Celebration of Endings» får begge disse impulsene spillerom – ofte samtidig. Det funker overraskende godt.

Åpningslåten «North Of No South» er betegnende for prosjektet – her lefles det faretruende med 30 Seconds to Mars’ autoritære bløtkake-harmonikk, men med nok avstikkere underveis til å snu hele sulamitten på hodet.

Likeledes låter «Weird Leisure» innledningsvis som en H&M-versjon av Queens of the Stone Age – inntil et gigantisk og uimotståelig refreng brenner skiten ned.

Denne balansen mellom surt og søtt preger hele platen, selv om bandet tidvis tråkker noe hardt over i det sistnevnte – både viltre «Tiny Indoor Fireworks» og balladen «Space» ville tjent på en skvett sitrus i miksen.

I den andre enden av skalaen gløder avsluttende «Cop Syrup» (hoho!), som uanstrengt beveger seg fra bjeffende punk til episk progpop i løpet av drøye seks minutter.

Den potensielt illevarslende albumtittelen til tross: Det høres ikke ut som det er noen ende i sikte for Biffy Clyro i overskuelig fremtid – i det minste ikke kreativt. Godt er det.

BESTE LÅT: «Cop Syrup»

Publisert: 15.08.20 kl. 10:02

