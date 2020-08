Plateanmeldelse: The Killers – «Imploding The Mirage»: Tomt på stadion

Tiden har løpt fra den bombastiske bløtkakerocken til Brandon Flowers & co.

For et blockbuster-band som The Killers er skamløshet roten til alt godt. Debuten «Hot Fuss» (2004) og oppfølgeren «Sam’s Town» (2006) fanget et ungt og opportunistisk band som fråtset seg gjennom gammel musikalsk storhet, fra mytologisk heartland-americana à la Bruce Springsteen til bleiknebbet britisk 80-tallspop.

Mye har skjedd siden da, både med rocken som sjanger og Las Vegas-kvartetten som band. Flere av utgivelsene etter «Sam’s Town» har vært mer søkende og interessante, men ikke nødvendigvis mer vellykkede. Og andre grupper som fikser uttrykket vel så godt – fremfor alt The War On Drugs – har kommet til.

Den omfattende gjestelisten på sjettealbumet «Imploding The Mirage» skiller det fra forgjengerne .

k.d. Lang, Weyes Blood, Lindsey Buckingham og Adam Granduciel fra nevnte The War On Drugs bidrar alle her, med varierende hell. De to førstnevnte løfter sine respektive låter, mens Buckinghams tegneserieaktige gitarsolo mot slutten av «Caution» ikke gjør den noe mindre enerverende.

De store faktene er tydeligere tilstede i The Killers-universet enn på lenge. Vokalist Flowers’ «oss mot røkla, baby»-mentalitet er intakt, og stemmen hans hikster seg habilt gjennom de ti låtene, der stiler fra hele karrieren krenger mot hverandre. Men de virkelig minneverdige låtene uteblir.

Det er vanskelig å bli provosert av denne – tross alt – velproduserte og effektive poprocken. Å skulle mobilisere den store lidenskapen, på den annen side, er direkte umulig.

BESTE LÅT: «Lightning Fields»

Publisert: 21.08.20 kl. 21:42

