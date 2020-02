Anita Skorgans siste hilsen til Jahn Teigen

Anita Skorgan minnes sin tidligere ektemann Jahn Teigen med å dele et dikt på Facebook.

Anita Skorgan minnes sin tidligere ektemann Jahn Teigen med diktet «Den stillaste vegen» av Sjur Ivarhus og en tegning av Teigen, kreditert Kirsti Toresdatter Biseth. Teigen etterlater seg datteren Sara Skorgan Teigen (35) som han fikk med sin daværende kone Anita Skorgan i 1984.

Anita Skorgan og Jahn Teigen giftet seg i Oslo 17. februar 1984. Da hadde de allerede vært kjærester i fem år.

Det var kjærlighet ved første blikk. Men ekteskapet varte bare i tre år. Ekteskapet tok slutt i 1987.

Møttes i Grand Prix

Anita var pianotalentet med bakgrunn fra NRKs pikekor, som vant den norske finalen i Melodi Grand Prix med «Casanova» i 1977 og med «Oliver» i 1979.

Jahn var vokalist i rockebandet Popol Ace, drev crazyhumor i Prima Vera og hadde flere ganger siden 1974 deltatt i Melodi Grand Prix.

Hun var vidunderbarnet, han sang «Voodoo» iført skjelettdrakt i 1976, laget av en ukjent 15-åring. Denne MGP-finalen skal ha vært første gang Anita og Jahn møttes.

«Hastverk» var hennes sang.

Minnes av hele Norge

Tirsdag kom beskjeden om at den folkekjære artisten Jahn Teigen er død, 70 år gammel. Han sovnet stille inn mandag kveld på Ystad sykehus.

Blant dem som har skrevet sine kondolanser i etterkant av Facebook-posten er pianist Trond Lien og artist Bjørn Eidsvåg. Også Melodi Grand Prix-miljøet uttrykker stor sorg over Jahn Teigen.

– En evig inspirasjonskilde til artister i alle generasjoner, og den beste og snilleste Grand Prix-mentor. Han var uredd, inkluderende og varm, sier MGP- og Eurovision Song Contest-vinner Rybak til VG.

– Og det beste ved ham var at han ikke brukte musikken for å fremme seg selv, men brukte seg selv for å fremme musikken. I kveld kommer jeg til å se på stjernehimmelen og kjenne på en stor tomhet, sier Rybak.

Statsminister Erna Solberg (H) sier minnene vil leve videre etter Jahn Teigen. Tirsdag formiddag ble kjent at den folkekjære norske artisten har gått bort, 70 år gammel.

– Det er utrolig trist å høre at Jahn Teigen er død. Min dypeste medfølelse går til de etterlatte. Jahn Teigen var en folkekjær artist, og sangene hans har vært lydsporet i livet til mange av oss. De vil leve videre. For å si det med hans egne ord: Vi har våre minner, de vil aldri dø.

Kulturminister Abid Raja kaller Teigen en nasjonalskatt i en Twitter-melding der han minnes artisten.

