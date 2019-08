HÅPER PÅ HJELP: – Forhåpentlig med Guds hjelp blir jeg jeg ikke funnet skyldig, forhåpentligvis havner vi ikke i fengsel. Det ville vært galt, sa ASAP Rocky fra scenen under en pause i konserten i California. Foto: ANGELA WEISS / AFP

A$AP Rocky før domsavsigelsen: – Be for meg

Natt til mandag holdt A$AP Rocky sin første konsert etter at han ble løslatt fra varetekt i Sverige. Onsdag faller det dom i saken mot ham. – Be for meg, oppfordret han publikum.

Nå nettopp

Kopier lenke

Del på Facebook

Del med e-post

Det var svenske Aftonbladet som først omtalte dette saken.

Konserten fant sted i Anaheim i California i forbindelse med Real Street Festival og da ASAP Rocky entret scenen startet han konserten med det et «lykkebrøl» – helt åpenbart svært glad for å være tilbake igjen.

– Jeg forsøker bare å gjøre det rette og håper at jeg ikke blir dømt, uttalte artisten fra scenen.

les også Dette må du vite om A$AP Rocky-saken

Onsdag faller det dom i saken.

Rakim Meyers (30) – bedre kjent som rapperen A$AP Rocky – ble som kjent pågrepet natt til onsdag 3. juli etter et slagsmål i Stockholm. Den amerikanske artisten satt i varetekt fra 5. juli sittet i Kronoberg i Stockholm til han ble løslatt og forlot Sverige 2. august. Varetektsfengslingen skyldtes fluktrisiko.

les også Aktor i A$AP Rocky-rettssak: Vil ha seks måneder fengselsstraff

– Jeg har ingenting imot svensker. Svensker demonstrerte utenfor fengselet, de skrev til meg. Det var en ulykkelig hendelse. Forhåpentlig med Guds hjelp blir jeg jeg ikke funnet skyldig, forhåpentligvis havner vi ikke i fengsel. Det ville vært galt, sa ASAP Rocky fra scenen under en pause i konserten.

En av de mange som engasjerte seg i A$AP skjebne, var president Donald Trump Han ringte sågar til Löfven og tilbød seg å betale kausjon for få A$AP Rocky ut av svensk fengsel.

Men han fikk bare til svar fra den svenske statsministeren at i Sverige er alle like for loven. Det utløste denne reaksjonen hos den amerikanske presidenten:

les også Fornærmede i A$AP Rocky-rettssaken: Hevder han ble slått med flaske

– Jeg er veldig skuffet over den svenske statsministeren. Sverige har sviktet det afroamerikanske samfunnet i USA. Jeg har sett på videoene av A$AP Rocky, og han ble forfulgt og trakassert av folk som ville ha trøbbel. Behandle amerikanere rettferdig, presidenten på Twitter.

Flere stjernert tok også til orde for at rapperen burde løslates, blant dem Kim Kardashian og ektemannen Kanye West. Det skal ha vært Kardashian som fikk Trump på banen.

Publisert: 12.08.19 kl. 17:17