Tommy Fredvang: – Hun er kvinnen i mitt liv

Tommy Fredvang (37) har aldri vært så personlig i en låt før, men så har han heller aldri vært så hodestups forelsket som nå.

Musikkvideoen til «Når eg mangle deg» er en eneste stor hyllest til 24 år gamle Tara Shahimi, Fredvangs kjæreste gjennom drøyt to år.

De to fikk en spesiell start. Shahimi skulle nemlig til London for å studere et helt år, men Fredvang klarte ikke å gi slipp på den mørke skjønnheten. I mange år hadde han bevisst styrt unna kjærlighet, fordi han ville være singel, men da Shahimi dukket opp, var han sjanseløs.

– Hun bare ramlet inn i livet mitt og snudde om på alt, så jeg spurte på den gammeldagse måten om hun ville være kjæresten min. Det eneste som betydde noe, var å vente på henne hele det året, forteller han.

Fredvang er kjent fra både «X Factor», «Stjernekamp», Stavangerkameratene og musikalscenen.

Paret taklet savnet og atskillelsen ved å sitte på FaceTime fem-seks timer hver dag. Da studieåret var over og Shahimi kom hjem, tok det ikke lang tid før de flyttet sammen og hun kjøpte seg inn i hans leilighet.

– Noen ganger vet man bare at det er det rette, det er sånn det er med kjærligheten. Men den virkelige testen kommer når man flytter sammen. Det er da man må kjenne på hverandres styrker og svakheter. Ingenting er rosenrødt alltid, men jeg tror at Tara og jeg kan komme oss gjennom hva som helst. Man møter mye rart gjennom et langt liv, men når du finner en du kan stå i dritten sammen med, som vi sier på stavangersk, så må man bare satse, ler Fredvang.

– Det føles som vi har kjent hverandre hele livet, legger han til.

FORELSKET: Tommy Fredvang og Tara Shahimi ble kjærester i august 2017. Foto: PRIVAT

Den nye låten handler om det såre savnet og prosessen med å vente på sin kjære. Planen var å lage en helt annen type musikkvideo til låten, med skuespillere og det hele.

– Alt var klart, men så satt jeg en kveld og la private klipp inn i iMovie. Plutselig var det en musikkvideo, og jeg innså at det var sånn det måtte bli. Dette er oss og vår historie. Hun er kvinnen i mitt liv, og det synger jeg om.

Det er første gang han bretter ut følelseslivet så til de grader gjennom tekst og video.

– Det handler ikke lenger bare om å lage noe folk liker, men noe jeg selv også kan leve med hver dag. Skal man treffe hjertet, må man snakke fra hjertet. Jeg er blitt eldre og bryr meg mindre om hva andre mener. Huden er blitt tykkere, og jeg tør å være sårbar. Sånn var det med Stavangerkameratene også. Folk lo litt av oss og betraktet oss som antihelter. Vi blåste i det og fokuserte på å ha det gøy.

På spørsmål om hva det er med kjæresten han falt så pladask for, svarer Fredvang uten å nøle:

– Tara er ekstremt kjærlig. Hun har et hjerte av gull. I tillegg er hun smart og reflektert, og vi kan snakke om alt. Hun har dybde, men er samtidig leken – som meg. Og så er hun veldig flott.

BESTEVENNER: Tommy Fredvang og Tara Shahimi før jul i fjor. Foto: PRIVAT

Tara Shahimi er beæret over å være tema i Fredvangs nye ballade.

– Det er jo litt surrealistisk når den du er glad i kommer med en kjærlighetserklæring som dette, og på toppen av det hele deler den med hele Norge, sier 24-åringen til VG.

– Videoen er, sår, rørende, personlig og intim, men den beskriver oss, sier hun.

Shahimi forteller at det «bare sa klikk» da de to møttes første gang, men at hun likevel prøvde å overbevise seg selv om at det sikkert ikke var noe varig. Hun var jo klar for masterstudium i utlandet, og en romanse inngikk ikke i planene.

– Men etter et par dater skjønte jeg at vi hadde noe helt spesielt. Da Tommy sa at han ville være kjæresten min selv om jeg skulle reise, beviste han at han ville kjempe for forholdet. Takk, Gud, for FaceTime, ler Shahimi.

«STJERNEKAMP»: Tommy Fredvang var blant deltagerne i 2015. Foto: Fredrik Solstad, VG

Aldersforskjellen på 13 år skremmer ikke Shahimi.

– Den merker vi ikke noe til, forsikrer hun.

Heller ikke Fredvang bryr seg om det.

– Tara er veldig moden, og jeg er barnslig, så det går fint, smiler han.

Shahimi, som i dag er ferdig studert innen business og jobber i oljebransjen i Stavanger, er født i Norge av iranske foreldre.

– Noen kulturforskjeller vil man alltid støte på når man har røtter fra ulike steder, men det er stort sett berikende. Jeg lever med det beste fra to kulturer, mener hun.

Fredvang er blitt tatt godt inn i den persiske husvarmen.

– Det er en så åpen, gjestfri og varm kultur. Jeg har for øvrig alltid vært mest tiltrukket av utenlandske jenter, så det er ingen overraskelse at jeg nå endte opp med Tara, sier han.

Soloalbumet «Har deg på hjernen» slippes i mai neste år. Fredvang skal varme opp til slippet med solokonsert i hjembyen i februar. Men det blir travelt også før den tid. Denne uken starter ny høstturné med «Vi elsker ABBA»-oppsetningen. Samtidig er 37-åringen klar for fjerde sesong med Stavangerkameratene.

– Livet er for kort til ikke å gjøre det som er gøy. Men kjærligheten setter jeg av tid til. Er jeg for travel, får jeg høre det, flirer Fredvang.

STAVANGERKAMERATENE: f.v.: Ole Alexander Mæland, Tommy Fredvang, Glenn Lyse og Kjartan Salvesen. Foto: RUNE SØRENSEN

