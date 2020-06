BLE MAMMA: Iggy Azalea. Foto: HAYOUNG JEON / EPA

Rapperen Iggy Azalea røpet babynyhet

Etter spekulasjoner den siste tiden bekreftet artist og modell Iggy Azalea (30) onsdag kveld at hun har blitt mor for første gang.

Amelia Kelly, som hun egentlig heter, røpet nyheten til sine drøyt 13 millioner følgere på Instagram.

– Jeg har en sønn, skriver hun, og fortsetter:

– Jeg har ventet på det rette tidspunktet for å si noe, men det føles som at jo mer tid som går, forstår jeg at jeg alltid vil være nervøs for å dele en så gigantisk nyhet med verdenen.

Videre skriver hun at hun ønsker å holde livet til sønnen borte fra offentligheten.

– Men jeg vil gjøre det klart at han ikke er noen hemmelighet, og jeg elsker ham mer enn ord kan beskrive.

Den australske artisten og modellen skriver ikke noe om hvem som er guttens far, men hun har siden 2018 vært sammen med rapperen Playboi Carti (23), eller Jordan Terell Carter som er hans virkelige navn. Han har ikke kommentert nyheten.

Ryktene om at paret ventet barn startet allerede i desember, skriver E! News. Iggy Azalea svarte da med å legge ut et bilde av seg selv i bikini, og skrev «kunne ønske du var her».

Ifølge Daily Mail gratulerte DJ Akademiks paret med sønnen på sosiale medier allerede 1. mai, uten at noen av de to bekreftet det før nå.

Iggy Azalea er blant annet kjent for superhitene «Black Widow» og «Fancy», mens Playboi Cartis står bak låter som «Magnolia» og «wokeuplikethis*».

Playboi Carti. Foto: Amy Harris / Invision

Publisert: 11.06.20 kl. 04:57

