Fengslet rapper med millionavtale

Det tidligere gjengmedlemmet og fremadstormende rapperen 6ix9ine slipper kanskje å robbe folk i fremtiden.

Flere medier, deriblant TMZ, melder nå at 6ix9ine – eller Tekashi69, som også er ett av navnene hans – melder at rapperen er i ferd med å skrive ny platekontrakt til en verdi av ti millioner dollar (over 91 millioner norske kroner) fra fengselscellen der han befinner seg for tiden.

Det skal være hans gamle plateselskap 10K Projects som har såpass tro på sin gamle klient at de vil gi rapperen – hvis fødenavn er Daniel Hernandez – denne summen mot at 6ix9ine leverer dem to album, ett engelskspråklig og ett på spansk.

6ix9ine (23) har en skandaleombrust fortid som gjengmedlem i Nine Trey Blood og sitter akkurat nå inne for pengeutpressing, våpenbesittelse, ran og narkosalg. Tidligere har han også blitt dømt til fire års prøvetid for seksuell omgang med mindreårige.

Rapartisten debuterte med låten «Gummo» i fjor og føk opp til femteplass på Billboards Hot 100-liste. Videoen til låta har hele 360 millioner visninger på YouTube og 210 millioner avspillinger på Spotify.

Ifølge TMZ skal 6ix9ine ha tystet til politiet for kraftig å redusere minimumsstraffen på 47 år. Nettstedet skriver at den første muligheten for løslatelse er 2020, selv om dette slett ikke er sikkert.

Men mye tyder på at når 6ix9ine er en fri mann, blir han også en rik mann.

