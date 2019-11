ALTERNATIV JUL: Magne Furuholmen har lagd en juleplate som han håper kan få inn litt andre tanker i adventstiden enn det kommersielle jaget etter den perfekte, glansede julefeiringen. Foto: Nina Djærff

Magne Furuholmen: – Jeg vil være kosejulens motgift

LEEDS (VG) Midt i en travel verdensturné med a-ha, er Magne Furuholmen aktuell med juleplate av det mørke slaget.

– Det er en akutt mangel på meningsfull julemusikk. Jeg vet at jeg ikke orker flere glansede coverversjoner, og jeg blir ganske nedsnødd av alle som plutselig dukker opp før rett jul og skal holde julekonserter, smeller det fra 57-åringen når VG treffer han backstage etter høstens a-ha-konsert i Leeds.

«White Xmas Lies» er med andre ord en atskillig dystrere juleplate enn vi er vant med i adventstiden.

– Jeg vil være kosejulens motgift, med en mørk og jævlig juleplate, gliser multikunstneren.

– Men – det ligger en dose sort humor der et sted også!

Furuholmens juleplate har allerede mottatt godord fra celebre kompiser i Coldplay!

Magne Furuholmen selv er ikke fremmed for coverversjoner på «White Xmas Lies», men man kan knapt kalle The Kinks’ «Father Christmas» og AC/DCs «Hells Bells» for umiddelbart gjenkjennelige.

– Det var Harald (Wiik, a-has manager) som foreslo «Hells Bells». Jeg kan ikke si at jeg kjente godt til den – han er fan, men AC/DC var ikke en del av det jeg hørte på da jeg vokste opp. Men teksten gikk inn, spesielt setningen «You’re only young, but you’re gonna die», så jeg aksepterte utfordringen. Jeg snudde den på hodet og lagde mørk melankoli – det er det ikke mye av i originalen, akkurat. På samme måte som The Kinks-låten ble den beslektet med hele prosjektet, forteller han.

– Egentlig er dette en klassisk popplate, den beste låtsamlingen jeg har skrevet noen gang. Noen mener at albumformatet er dødt, men so what? Dette albumet finner sitt publikum etter hvert uansett, mener Furuholmen.

En av singlene fra platen, «There Goes Another Year», er årets julelåt for Frelsesarmeen. Magne Furuholmen er svært glad for at Frelsesarmeen valgte han som årets juleartist, hvilket blant annet fører til den så langt eneste fremførelsen av platen i Kulturkirken Jakob en gang i desember.

– Akkurat som Frelsesarmeen er jeg opptatt av å løfte folk opp, ikke trøkke dem ned. Jeg opplever det som meningsfylt å bringe dette ut til noen som kanskje kan få det litt hyggeligere i julen – inkludere de som har det kjipt. Jeg har hatt triste juler selv, og vet hvordan det er å ha følelsen av å bli stående utenfor, mener Furuholmen og kommer med et paradoks;

– Julen er den største sosiale familiesamlingen vi har, likevel er det den mest ensomme tida for alle som er litt utenfor. Julen skal være inkluderende for alle – den skal ikke bare handle om skamløs jakt på den feiteste ribba og de hardeste pakkene. Vi må stoppe opp litt og tenke på noe annet. Så dette blir min julegave i år, sier Magne Furuholmen om «White Xmas Lies».

Han innrømmer at han opprinnelig planla – og ønsket – å gjøre flere konserter i forbindelse med juleplaten.

– Ja, jeg hadde lyst til å ta det til både Berlin og London, men tiden strakk ikke til. Men det kan fint gjøres neste år.

Publisert: 20.11.19 kl. 09:03

