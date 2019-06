DRIFTIG: Da Morten Harket skulle gå solo etter a-has første pause, spilte han inn to plater samtidig. Den ene ble salgssuksessen «Wild Seed» – den andre ble aldri utgitt, og blir det trolig heller ikke i fremtiden. Foto: Jan Petter Lynau, VG

Fant hemmelig Morten Harket-plate

I over 25 år har en hittil ukjent og uutgitt soloplate av Morten Harket (59) ligget gjemt og glemt i et mursteinshus utenfor London. Hvis a-ha-stjernen selv får bestemme, får allmennheten aldri høre den.

Disse opplysningene kommer frem i boken «Hjemkomsten. Morten Harket 1993 – 1998» av Ørjan Nilsson som kommer i høst. Soloplaten ble påbegynt og innspilt da a-ha for første gang begynte å gå i oppløsning i 1993, men ble aldri utgitt.

Parallelt med denne platen spilte Morten Harket nemlig inn soloplaten «Wild Seed» (1995) som ble en kjempesuksess i Norge med sekssifrede salgstall og fire Spellemannpriser som belønning.

Ørjan Nilsson er en av få som har hørt den hemmelige platen. Han måtte reise ens ærend til Richmond utenfor London for å høre den – hjemme hos produsenten Alan Tarney, den gamle Shadows-bassisten som også produserte de tre første a-ha-platene.

– Mye av det er veldig bra, selv om det har et umiskjennelig preg av tidlig 90-tall og kan låte litt datert i dag, sier Ørjan Nilsson til VG.

– Men dette er låter som ingen får høre?

– Slik jeg oppfatter det, skal de aldri ut. Heller ikke Morten selv har hørt dette materialet på mange, mange år.

I boken avviser Harket kategorisk at platen skal ut i offentlighet, selv om to låter derfra – «Sound Of Rain» og «A Place I Know» – kan høres på YouTube.

– Jeg håpet inderlig at den ikke ville komme ut. Men samtidig gjorde jeg så godt jeg kunne, ellers hadde det vært meningsløst. Så begynte jeg å levere det som jeg ønsket å drive med selv, sier Harket i boken.

Der kommer det frem at Morten Harket følte seg presset til å gå i studio for å lage en renspikka pop-plate med låter som andre hadde skrevet. Det var langt fra den veien Harket selv ønsket å gå.

Uten at hans plateselskap Warner Music visste det, spilte han derfor helt parallelt inn det som skulle bli «Wild Seed», og som var nettopp den retningen han selv ville utforske.

Morten Harket leverte dermed to plater til Warner Music og fikk viljen sin til slutt. Motvillig gikk Warner Music med på å velge «Wild Seed». Albumet de selv hadde bestilt, ble lagt nederst i en skrivebordsskuff, bokstavelig talt.

– Jeg skal love deg; det føltes som en seier. Et stort øyeblikk. Jeg trodde på «Wild Seed», og levde i det fordi det vokste frem slik det gjorde og det hadde en annen berettigelse, sier Morten Harket i boken.

Ørjan Nilsson har tidligere skrevet «Tårer fra en stein», en samtalebok med Harkets a-ha-kollega Paul Waaktaar-Savoy, og kjenner a-ha godt. Likevel er «Hjemkomsten» så å si fri for a-ha-stoff. Dette er boken om Morten Harket i en spesiell periode av livet og karrieren hans.

– Jeg har lenge gått med en idé om å finne ut hvor det ble av aktivisten og den politiske Morten Harket – han som dukket opp da a-ha tok pause og som utad forsvant igjen da bandet ble gjenforent. I den perioden var han overalt, han hadde en helt annen brodd enn det han hadde hatt og har hatt siden, mener Nilsson.

– Hvor ble han av – han som var blant de første til å kjøre el-bil i Norge, som samarbeidet med Bellona og som varmt talte Øst-Timors sak? spør han.

Det politiske engasjementet til Morten Harket førte blant annet også til flere åpne feider med nettopp Warner Music. «Gospel From A Heathen» kom aldri med på «Wild Seed» på grunn av sin sterke tekst, mens det tonesatte diktet til Joseph Brodsky, «Bosnia Tune», måtte endre navn til «Brodsky Tune» på grunn av den blodige Bosnia-krigen som gikk inn i sluttfasen da låten ble skrevet.

Den like politiske «East Timor» gikk imidlertid gjennom nåløyet.

TIDLIG UTE: Allerede i 1989 ivret Morten Harket og Bellonas Fredrik Hauge for innføring av el-biler. Foto: Line Møller

– Denne siden ved Morten Harket er kanskje litt glemt. Alle kjenner til stemmen hans i dag, men alle husker kanskje ikke at han i den tiden også brukte stemmen sin til å påvirke og forsøke å forandre samfunnet, poengterer Ørjan Nilsson.

Han beskriver Morten Harket som en «ekstremt engasjert type» og svært samarbeidsvillig.

– Jeg oppfatter det slik som at han er interessert i å snakke utførlig om disse årene – år som er viktig for han å belyse. Han har blitt ekstremt involvert i prosjektet og opptatt av at det skal bli bra. Jeg hadde sett for meg tre-fire intervjurunder, men til nå har det vel blitt rundt 25, smiler Nilsson.

