BLIR IKKE SLIK I ÅR: Politiet våker over publikum på Kongsberg Jazzfestival under konsert med Sting og Shaggy i 2018. Foto: Tor Erik Schrøder/NTB

Kongsberg Jazzfestival avlyser

Festivalen vil ikke vente lenger på et nasjonalt forbud, og tar sjansen på at avlysningen uansett utløser klausul som fritar dem for ansvar.

Det bekrefter festivalsjef Kai Gustavsen overfor VG.

Som VG omtalte fredag, er en rekke av landets musikkfestivaler nå desperate etter å få et forbud av myndighetene mot slike arrangementer i sommer, for å få begrenset sine økonomiske tap.

Nå vil ikke Norges største jazzfestival vente lenger. Gustavsen sier han har fått klarsignal av festivalens styre til å sette strek for festivalsommeren 2020. Arrangementet skulle finne sted fra 1. til 4. juli.

– Å samle titusener av mennesker i begynnelsen av juli vil kunne bidra til smitte og at folk blir syke eller dør. Den sjansen vil vi ikke ta, sier Gustavsen.

– Går foran

Han vurderer det dit hen at force majeure – avlysning på grunn av uforutsette omstendigheter ingen kan lastes for – vil gjelde for festivalen også om et nasjonalt forbud kommer i etterkant av avlysning.

Gustavsen mener også at det kan gjelde dersom et forbud ikke kommer.

Han kritiserer samtidig myndighetene for ikke å ha satt foten ned allerede.

– Vi går foran fordi vi regner det som sikkert at det kommer et nasjonalt forbud. Når en av landets største og eldste festivaler avlyser, håper jeg får fart i sentrale myndigheter.

AVLYSER: Festivalsjef Kai Gustavsen. Foto: Thomas Hegna/Kongsberg Jazzfestival

Andre tør ikke å ta den samme sjansen som dem, mener festivalsjefen.

– Alle forstår at staten ikke bruker hundrevis av milliarder på å bekjempe pandemien for deretter å la folk stå som sild i tønne på konserter få uker etter en smittetopp. Derfor behandler vi dette som force majeure som kommer.

Gustavsen synes det er kritikkverdig av sentrale myndigheter å ikke handle, når en unison bransje ber om det.

– Vi snakker enorm skadebegrensning, dersom avgjørelsen kommer nå. Det bør være i alles interesse.

– Med tungt hjerte

«Styret har etter grundige vurderinger konkludert med at det ikke er forsvarlig å gjennomføre festival i 2020. Festivalen er avlyst. Vi har et ansvar overfor alle involverte og Kongsberg Jazzfestival ønsker å opptre som en ansvarlig samfunnsaktør», sier styreleder Juel H. Rye i en pressemelding.

Der fremheves hensyn overfor publikum, artister, leverandører og frivillige.

«Det er med tungt hjerte vi gjør dette, men styret har også et ansvar for å ta vare på festivalen, forvalte den godt og sikre dens fremtid. Vi kan ikke sette festivalen i en situasjon hvor vi med åpne øyne sender den inn i historiebøkene», melder styrelederen.

– Betydelig risiko

Festivalen sier at alle som har kjøpt billetter vil få tilbud om tilbakeføring av billettpengene.

Normalt selger festivalen rundt 30.000 billetter.

Artistene som var booket til årets festival vil ifølge ledelsen få tilbud om å opptre i 2021 i stedet.

Blant de bekreftede artistene for 2020 var Bjørn Eidsvåg, Nils Petter Molvær og Astrid S.

SKULLE SPILLE: Astrid Smeplass. Foto: Hallgeir Vågenes

Kongsberg Jazzfestival opplyser videre at de knapt har solgt en billett de siste fire ukene.

«Budsjetterte billettinntekter er alene 14 millioner. Dette er det ikke mulig å hente inn. Vi har sett på ulike scenarioer og de viser alle betydelig risiko. Festivalen står i fare for å gå på et underskudd i størrelsesorden 12–15 millioner kroner ved en gjennomføring juli. Ved å ta en beslutning om avlysning nå, reduseres denne risikoen betydelig», sier styreleder Rye.

Publisert: 06.04.20 kl. 11:25 Oppdatert: 06.04.20 kl. 11:42

