DØDE: Poldi Schwartz, her avbildet med sin norske svigerdatter Evita Nasira for en tid siden, mistet livet på Eurovision-settet. Foto: PRIVAT

Mann omkom i arbeidsulykke under Eurovision Song Contest: Norsk svigerdatter fortviler

En 66 år gammel mann døde onsdag av skadene han pådro seg etter å ha fått lysutstyr oppå seg i Eurovision-kulissene i Tel Aviv i Israel.

Oppdatert nå nettopp







Den tragiske hendelsen skjedde mandag morgen, og to døgn senere døde israelske Poldi Schwartz (66) på sykehuset Ichilov.

Han var fast ansatt i selskapet Gil Teichman som er hyret inn for å ordne med lyssetting under Eurovision Song Contest, som denne uken arrangerer to semifinaler og en hovedfinale.

Israelske medier, deriblant Jerusalem Post, skriver at 66-åringen var sjåfør av en lastebil som skulle frakte lysutstyr til området, og at han mistet livet da han skulle lesse av, fordi deler av dette utstyret falt oppå ham.

Tilbake sitter en kone og to voksne barn i dyp sorg.

Norske Evita Nasira (31) er kjæreste med Poldis sønn, Eres Schwartz. Det siste året har Nasira bodd sammen med kjæresten og hans foreldre. Hun forteller over telefon til VG at de er lamslått av sorg – og dypt fortvilet over ikke å få svar på hva som egentlig skjedde.

– Det er helt ubeskrivelig. Poldi var ansvarlig for å kjøre utstyret inn på området, men han skulle ikke lesse av. Han har hatt åpen hjerteoperasjon og var ikke i stand til å håndtere dette utstyret. Hans jobb var kun å kjøre, hevder Nasira, som føler at de blir møtt med en vegg av taushet fra alle involverte.

– Uforståelig

– Vi har fått høre at det ikke var kameraovervåkning akkurat der ulykken skjedde, noe som er helt uforståelig for oss. Det har vært så mye snakk om den enorme sikkerheten rundt dette arrangementet, og så svikter det på et punkt som dette? Hvordan kan dette skje, med alle de millionene som er bevilget til sikkerhet?

Først etter at svigerfaren ble erklært død, skal de pårørende ha fått vite fra en lege at det skal ha vært fire andre til stede da ulykken inntraff. Men hvem disse fire er, har de ikke klart å få kjennskap til.

– Vi har bare fått høre at noen rakk fjerne det halvt tonn tunge utstyret fra kroppen hans, sier hun til VG.

– Det er vanskelig å tro at ingen vet mer enn de de sier til oss. Det finnes en haug med folk som kan kjøre lastebiler, men vi har ingen ekstra pappa, sier Nasira, som er født i Norge og har bodd mesteparten av sitt liv i Stavanger.

De siste ti årene har hun tilbrakt mye tid i Israel , og i 2017 ble hun kjent med Schwarz-familien.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

OMRÅDET: Her arrangeres Eurovision Song Contest. Foto: Henrik Montgomery

Poldi Schwarz ble gravlagt onsdag. Nasira sier at familien krever svar. Ifølge henne er politiet også sparsomme med opplysninger overfor dem.

VG har vært i kontakt med politiet i Tel Aviv, som sier at de etterforsker saken, men at de ikke kan gi noen opplysninger.

De henviser til Aya Achimeir, pressekontakt for Eurovision Song Contest.

– Vi er svært lei oss for Herr Schwartz’ død. Representanter for politiet og KAN er i kontakt med hans familie, og våre tanker og dypeste kondolanser går til dem. Vår hovedprioritet er alltid helse og sikkerhet for alle involverte i Eurovision Song Contest, og i tråd med protokoll samarbeider vi med myndighetene, skriver hun i en melding til VG.

KAN-topp: – Vi venter også

Norske Nasira opplyser at de har vært i kontakt med Gil Omer, styreleder i KAN, som er den offentlige kringkasteren av Eurovision Song Contest, men at han heller ikke forteller dem noen ting.

Over telefon bekrefter Gil Omer til VG at han besøkte familien på sykehuset, men at han ikke har mer informasjon å komme med.

– Jeg kan bare si at politiet etterforsker, og at det ikke er mulig for meg å gi noen detaljer før de er ferdig. Så vidt vi vet, skjedde ulykken under av- eller pålessing av utstyr. Jeg forstår familiens fortvilelse, men vi venter selv på svar.

– Kan dere komme til å påta dere ansvar her?

– Det kan jeg ikke uttale meg om, svarer Omer.

KAN uttalte i en pressemelding til israelske medier onsdag at de er «i dyp sorg over dødsfallet».

«Våre tanker og kondolanser går til de etterlatte. Det er alltid vår høyeste prioritet å sørge for alle sikkerhet under Eurovision Song Contest. I tråd med reglementet samarbeider vi nå med myndighetene for å finne ut av hva som skjedde», heter det i kunngjøringen.

Lysselskapet Gil Teichman, Schwarz mangeårige arbeidsgiver, har så langt ikke besvart VGs henvendelse.

Publisert: 16.05.19 kl. 18:01 Oppdatert: 16.05.19 kl. 18:53