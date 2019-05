VIL HA MER: Tom Hugo Hermansen, Alexandra Rotan og Fred Buljo i KEiiNO. Her under sceneprøve i Tel Aviv. Foto: Bendiksby, Terje/NTB scanpix

KEiiNO mener det bør brukes mer penger på Melodi Grand Prix-vinnere

TEL AVIV/OSLO (VG) NRK bruker over tre millioner kroner på Eurovision Song Contest, men fint lite på deltagerne som representerer Norge i konkurransen.

Torsdag kveld står Tom Hugo Hermansen, Alexandra Rotan og Fred Buljo på scenen i Tel Aviv, for å spre norsk pop og samisk kulturarv til et hundretalls millioner seere i ESC-semifinale nummer to.

Veien dit startet med seier i Melodi Grand Prix 2. mars – men drøye to måneders arbeid for å sikre et best mulig resultat for bandet, Norge og NRK har trioen vært nødt til å ta seg av og bekoste selv.

NRK opplyser til VG at frem til deres delegasjon ankom Tel Aviv 6. mai, besto deres bistand til KEiiNO kun av fasilitering mot norske og internasjonale medier, altså booking av intervjuavtaler.

Dette ble besørget av to medarbeidere i NRKs kommunikasjonsavdeling, og er langt ifra en fulltidsgeskjeft.

Beste våpen

I mellomtiden har KEiiNO reist Europa rundt for å promotere Norges bidrag, for egen regning.

Trioen har blant annet deltatt på Eurovision-promokonserter i Amsterdam, London, Madrid og Riga, samt et lignende arrangement i Berlin.

VG har fått innsyn i budsjettet for disse turene. En støttesum på 20.000 fra musikkeksport-stiftelsen Music Norway og et samlet konserthonorar på 3840 dekker bare halvparten av utgiftene.

I et intervju med TV 2 forteller KEiiNO at fans har hjulpet dem med kronerulling, og at kredittkort har vært til hjelp for satsingen.

Buljo skal ha tatt ulønnet permisjon fra jobb, mens Rotan sier hun har lagt sine studier på is.

– Jeg ville lagt disse promoturene inn i totalbudsjettet for Melodi Grand Prix og Eurovision, sier Tom Hugo Hermansen i KEiiNO til VG.

– Eventuelt burde MGP-vinneren fått en premiepott til å dekke utgifter og tapt arbeidsfortjeneste.

Han understreker at promoturene er verdifulle for å nå frem til Eurovision-fansens harde kjerne rundt om i Europa, både ved opptredener – «vårt beste våpen» – og intervjuer.

Sverige betaler

Norske Eurovision-deltagere får ikke honorar av NRK for innsatsen. NRK dekker imidlertid kostnader tilknyttet artistenes deltagelse i Eurovision under oppholdet i vertsbyen, som hotell og transport.

– Noen av de andre delegasjonene betaler artistene sine godt for å være med i ESC, og i noen land må artistene selv betale for å være med, sier Hermansen.

På spørsmål om hvem han sikter til svarer han:

– Jeg vet ikke om det er offisielt hva Sverige betaler, men du kan jo sjekke om de ønsker å si noe.

FÅR BETALT: Årets svenske ESC-håp, John Lundvik. Foto: Henrik Montgomery/TT/TT NYHETSBYRÅN

Sveriges delegasjonsleder, Madeleine Sinding-Larsen i SVT, sier:

– Vi går aldri ut med honorarstørrelse for våre medvirkende, men SVT betaler samtlige medvirkende i opptredenen i henhold til avtale med Svenska Musikerförbundet.

Ifølge Aftonbladet lå honoraret på ca. 11.300 norske kroner per artisthode i 2013.

Artistene får denne summen én gang per opptreden – både i Melodifestivalen (svenske Melodi Grand Prix) og i semifinale samt – ved avansement – finale i Eurovision.

– Forskjellige land opererer med ulike avtaler. Jeg kjenner naturligvis ikke detaljene i alle, sier Stig Karlsen, NRKs delegasjonsleder i Eurovision.

Mer penger, større artister

Hermansen i KEiiNO tror videre at hans forslag om mer penger kan få større artistnavn inn i MGP og ESC.

– En plan som inkluderer musikkvideo og større fokus på promotering i utlandet for vinneren kan føre til at mer etablerte artister ønsker å være med. Dette kan igjen øke interessen for konkurransen og dermed forsvare økte utgifter.

DELEGASJONSLEDER: Stig Karlsen i NRK. Foto: Gøran Bohlin

Stig Karlsen påpeker at NRK allerede legger store ressurser i artistenes deltagelse.

– Alle må bringe noe til bordet, og i artistens tilfelle betyr det deres tid og talent. NRK dekker kostnader knyttet til deltagelse under alle de offisielle arrangementene for Eurovision. Promoturné med fanfester rundt omkring i Europa er ikke en del av hva NRK dekker.

Slik brukes NRK-pengene

NRK opplyser til VG at totalbudsjettet deres for Eurovision i år er på 3,03 millioner kroner.

En tredjedel av summen går til deltageravgift og visningsrett, mens 800.000 er reisekostnader for hele prøve- og sendeperioden.

De øvrige utgiftene oppgis å være «arbeidstimer, linjeleie, hjemmejury m.m.».

Delegasjonen består av 17 mennesker; 13 av disse er i Tel Aviv under hele produksjonsperioden, som startet 6. mai.

I tillegg til KEiiNOs tre medlemmer og deres tre korister stiller NRK med to presseansvarlige, to som jobber med nett og sosiale medier, en musikkprodusent, en kommentator, en produksjonsleder og en delegasjonsleder. De har også en medarbeider på bilde- og showregi, en på sminke/kostyme og en ansvarlig for skjermgrafikk.

