Plateanmeldelse: Molly Sandén – «Det bästa kanske inte hänt än»: Helstøpt poptristesse

Du trodde ikke du trengte ung, svensk mainstreampop om knust kjærlighet i livet ditt?

Pop: Molly Sandén:

«Det bästa kanske inte hänt än»

(Sony Music)

I Norge er hun nok fortsatt et stykke unna Zara Larsson hva popularitet angår, men Molly Sandén har gjennom 13 år som artist gått gradene og blitt en av de aller største popartistene i hjemlandet Sverige.

26-åringen fra Huddinge meldte overgang til morsmålet med fjorårets «Större» – et klokt valg, kunstnerisk så vel som kommersielt. «Det bästa kanske inte hänt än» fortsetter på mange vis prosjektet, men er – tross den optimistiske tittelen – et oppbruddsalbum, uten noensinne å henfalle til selvmedlidenhet eller sentimentalitet.

Det er ingen manko på tidsriktige markører her, hverken i det dype, klebrige og digitale lydbildet eller den melankolsk-euforiske grunnholdningen i tekstene. Listen over kontemporære referanser teller navn som nevnte Larsson og Astrid S, men språket gjør opplevelsen nærere og rikere, med et blikk på verden som minner om en storøyd Veronica Maggio.

Det er vanskelig å si hvorfor dette fungerer så godt som det gjør. Kanskje skyldes det et befriende økonomisk format, der ni velproduserte spor (hvorav tre er korte snutter) klokker inn på 22 minutter. Da blir det liten tid til å kjede seg. Hovedpersonen besitter en uvanlig god stemme, og er utstyrt med sterke låter og gjennomarbeidede produksjoner. Så får det være at et par av sangene på utgivelsens andre halvdel ville tålt flere melodiske overraskelser.

Det suverene tittelsporet oppsummerer albumet godt. Over et oppløftende og uimotståelig stykke popmusikk tar Sandén det hele ned på jorda – bokstavelig talt: «Vi siktade mot rymden/ vi fastna ibland molnen/ jag vill stanna kvar här nu/ men du vill hitta vägen ut». Slettes ikke hjernekirurgi, men hvem har noensinne danset bort kjærlighetssorgen sin med dét?

BESTE LÅT: «Det bästa kanske inte hänt än»

