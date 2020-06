BEKYMRET: En dypt bekymret Bruce Springsteen, her under Tony Awards i 2018, bærer nag mot dem som styrer landet han elsker så høyt. Foto: Michael Zorn / TT NYHETSBYRÅN

Bruce Springsteen refser Trumps håndtering

George Floyd-dødsfallet i Minneapolis vekker vonde minner hos 70-åringen.

Det er Rolling Stone som refererer til Springsteens pågående programserie «From His Home To Yours» på E Street Radio/Sirius XM. Der uttaler Bruce Springsteen blant annet at «vi forblir hjemsøkt av vår opprinnelige synd om slaveri».

For nøyaktig tyve år siden skrev Bruce Springsteen selv protestsangen «American Skin (41 Shots)» etter at fire politibetjenter fra New York Police Department (NYPD) året i forveien hadde skutt og drept ubevæpnede Amadou Diallo med hele 41 skudd.

19 av skuddene traff Diallo.

Setninger som «You can get killed just for living in your american skin» fikk NYPD til å rase den gangen i 2000, inkludert byens daværende borgermester Rudy Guiliani.

Flere politimenn nektet å stille som sikkerhetsvakter da Bruce Springsteen og hans E Street Band gjennomførte en rekke på ti konserter i Madison Square Garden.

Med George Floyds død gjenopplever han både politibrutaliteten og opptøyene i kjølvannet av drapet, bare mye sterkere denne gangen.

– Åtte minutter. Den sangen er nesten åtte minutter lang. Det er så lenge det tok George Floyd å dø med kneet til en politimann fra Minneapolis begravd inn i halsen sin. Det er lang tid. Det er så lang tid han bønnfalt om hjelp og sa at han ikke fikk puste. Politimannens respons var intet annet enn taushet og vekt. Så hadde han ikke lenger puls. Likevel fortsatte det. Måtte han hvile i fred, sier en beveget Springsteen i programmet.

Han spilte også Billie Holiday-klassikeren «Strange Fruit», som han kalte «en av de mørkeste sangene i den amerikanske kanon», og minnet om at den handlet om lynsjingen av svarte amerikanere i forrige århundre.

– Videoen av George Floyds død er en visuell lynsjing i vårt eget århundre, sier han.

Det er ingen hemmelighet at Springsteen er en like innbitt motstander av president Donald Trump som han er tilhenger av sitt eget land og dets idealer.

– I dette øyeblikk er 40 millioner uten jobb. Mer enn 100.000 borgere er døde av covid-19. Alt dette med bare den mest lunkne og følelsesløse respons fra vårt Hvite Hus. I dag blir fremdeles våre svarte borgere unødvendig drept av vårt politi på Amerikas gater. Når dette programmet går på lufta, er landet i full fyr og i kaos, sier Springsteen.

Publisert: 04.06.20 kl. 18:35

