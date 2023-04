TV-YNDLING: Zendaya, her på scenen under Coachella i Indio i California lørdag. T.v.: Labrinth.

Zendaya overrasket på scenen: − Alle nerver forsvant

Syv år har gått siden sist Zendaya (26) opptrådte live som popartist.

Lørdag gjorde hun comeback – og det var ikke forhåndsannonsert.

«Zendaya tok Coachella med storm», skriver People.

Den amerikanske skuespilleren, også kjent fra «Spider-Man», dukket nemlig opp som en overraskelse under Labrinths konsert på festivalen i California.

Følte seg trygg

Britiske Labrinth (34) overlot til Zendaya å fremføre de to siste låtene – «I’m Tired» og «All For Us». Den siste er godt kjent for alle som har fulgt Zendaya i rollen som Rue i TV-serien «Euphoria».

«Jeg kan ikke få sagt hvor takknemlig jeg er for denne magiske kvelden», skrev Zendaya på InstaStory etter opplevelsen.

– Aldri hørt sånn skriking

Hun takket samtidig Labrinth, som hun omtaler som «bror», for at han inviterte henne tilbake til scenen i en setting med «trygge rammer».

«Og til publikum i kveld, wow! Hjertet mitt er så fylt opp. Takk for kjærligheten, som gjorde at alle nerver forsvant».

Coachella har lagt ut en smakebit på Twitter.

Zendaya Maree Stoermer Coleman, som er hennes fulle navn, var iført en rosa minikjole og høye, svarte boots. Fansen likte både det de se så og hørte, ut fra jubelen å bedømme.

– Jeg har aldri hørt sånn skriking i hele mitt liv. Så fort jeg rundet hjørnet, kunne jeg ikke høre annet enn dere. Jeg vet ikke hva som skjedde, og jeg vet ikke hvordan jeg selv hørtes ut, sa Zendaya i en selfie-video på InstaStory senere på natten.

«Men vet dere hva, jeg bestemte meg for bare å ha det gøy».

26-åringen backet i tillegg Timothy «Labrinth» Lee McKenzie på «Thunderclouds».

Zendaya har 176 millioner følgere på Instagram.

Tidligere denne måneden kastet hun og «Spider-Man»-kjæresten Tom Holland (256) glans i India – vel å merke hver for seg.

