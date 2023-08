AVBRØT KONSERT: Rapperen Marcus Kabelo Møll Mosele, alias Kamelen, stoppet konserten i Ålesund et par ganger fredag kveld.

Kamelen stoppet konsert – flere ble løftet ut av publikum

Konserten med Kamelen i Ålesund fredag måtte avbrytes en kort periode, grunnet trengsel hos publikum. Det er ikke meldt om skadede etter hendelsen.

Konserten måtte stoppe en liten periode, men skal ha kommet i gang igjen etter hvert.

Det skal ha vært Marcus Kabelo Møll Mosele, kjent som artisten Kamelen, som stoppet opp og sa at noen trengte hjelp, skriver Sunnmørsposten.

Konsertstansen skjedde på Color Line Stadion i Ålesund under festivalen Jugendfest.

Avisens reporter på stedet anslo at nærmere 20 jenter ble blitt dratt ut og fram, på grunn av trengsel fremst hos publikum.

Operasjonsleder Roar Fylling i Møre og Romsdal politidistrikt sier til VG at hendelsen er ukjent for politiet utover at det var litt trengsel.

– Trengselen har vært på et slikt nivå at de som observerte det fra oss har vurdert at det ikke har vært behov for inngripen fra politiet, sier Fylling.

– Vi har mange politifolk på plass og jeg har sjekket med objektleder, men han opplyste at det ikke har vært behov for bistand fra politiet.

Objektleder Olav Ramnefjell i politiet uttaler til Sunnmørsposen at det ikke har vært en hendelse utover normalen under konserten.

Politiet har ikke fått rapporter om noen skader.

