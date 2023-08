MELDT SAVNET: Camela Leierth-Segura.

Svensk artist og modell forsvunnet i USA

Camela Leierth-Segura (48) har jobbet med Katy Perry så vel som Kent. Nå er venner og familie på desperat jakt, etter at kvinnen forsvant sporløst i slutten av juni.

Politiet i Beverly Hills har nå gått ut med en etterlysning, hvor de skriver at 48-åringen ble meldt savnet 8. august.

Hun ble sist sett der, i slutten av juni. Venner og familie mener det er helt ulikt Leierth-Segura å forsvinne uten å varsle sine nærmeste.

Hennes søster sier til Aftonbladet at de nå går gjennom en «veldig tøff familiesituasjon».

En venn av Leierth-Segura gjennom 25 år, Liz Montgomery, melder på Instagram at de er desperate etter informasjon.

– Vi er ekstremt bekymret for hennes sikkerhet, og til tross for vår innsats har ikke de lokale myndighetene greid å finne henne, skriver hun.

– Hun betyr alt for oss, og det haster. Hennes familie ber om deres hjelp.

En annen venn, Cecilia Foss, sier til The Independent at hun frykter at Leierth er kidnappet.

– Min verste frykt er at noen har henne og skader henne, sier Foss til den britiske avisen.

– Jeg liker å tro at ingenting ille har skjedd, men om jeg tror noe ille har skjedd? Ja, sier samme Foss til den amerikanske TV-kanalen ABC7.

Kastet ut

Venner av Leierth-Segura sier til ABC7 at bilen hennes, en Ford Fusion, ble observert midt på natten 30. juni. Kvinnens katt er også borte.

Samme kanal har intervjuet en huseier som leide ut leiligheten Leierth-Segura bodde i.

Huseieren forteller at Leierth ble kastet ut kort tid før hun forsvant. Venner og naboer sier at hun slet med å betale for seg.

Saken vekker oppsikt i USA. Forsvinningen er omtalt av både People, Rolling Stone, LA Times, Entertainment Weekly, USA Today, New York Post og andre medier.

Leierth-Segura var på nittitallet medlem i bandene Starlet og Dead Starlet.

På egenhånd har hun sunget på et av det svenske rockbandet Kents album, og turnert med dem.

FIKK SVENSK HJELP: Katy Perry.

Han var også med på å skrive Katy Perry-låten «Walking On Air», fra albumet «Prism» som kom i 2013.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post