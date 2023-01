NÆRE BRØDRE: Rasmus Thallaug (til venstre), som i MGP-sirkuset kaller seg Rasmus Thall, skrev sitt bidrag, «Tresko», for sin bror Robin Helmersen som ble offer for en stygg ulykke i 2010.

MGP: Skrev sang om bror som nær døde

I et Melodi Grand Prix der hele fire deltagere tidligere har vunnet konkurransen, har Rasmus Thallaug (30) kanskje det sterkeste budskapet.

Rasmus Thall, som han kaller seg, synger i første delfinale neste lørdag. Låten hans, «Tresko», handler om storebror Robin Helmersen. I 2010, på vei til kjæresten, fikk Robin en svær isklump i hodet fra et takras ved en bygård på Frogner i Oslo.

I fem måneder svevde Robin mellom liv og død.

RETTSSAK: Broren til Rasmus Thallaug, Robin Helmersen, under rettssaken i 2011 sammen med sine foreldre Rita Helmersen og Rune Vedvik. Helmersen ble senere tilkjent erstatning.

Først etter 14 inngrep i hodet fikk familien vite at han kom til å overleve. Robin måtte lære alt på nytt i årene etterpå, til og med å gå.

Nå er han aktuell som med-låtskriver til lillebrors MGP-bidrag.

Rasmus Thallaug håper hyllestlåten til broren kan skape positivitet og motivasjon for andre i samme situasjon.

– Farida, kjæresten min, foreslo å lage en sang som het «Tresko». Den demoen spilte vi for Robin og det var helt rått – dette er min sang, dette er mitt anthem. Du må melde deg opp til Melodi Grand Prix, sa han. Det sa han allerede i 2019!

– Ja, det er min sang. Den beste sangen i fjor og den beste sangen i år, supplerer Robin selv.

Rasmus sier at om det ikke hadde vært for broren og hans reaksjon, ville han ikke ha fulgt opp denne sangen.

– Han ga mening til teksten. Der andre mennesker drikker seg fulle og ikke klarer å gå, må broren min være dødelig edru og gjøre så godt han kan for å klare å balansere og gå, sier Rasmus Thall.

– Broren min er en kriger. Det sier jeg også i sangen min, legger han til.

Kjæresten Farida er også oppført som låtskriver til «Tresko». Hun deltok i Melodi Grand Prix i fjor og kom til finalen, men det er enda flere i familien som har MGP-erfaring; Rasmus er nemlig barnebarnet til skuespilleren og sangeren Anita Thallaug (84).

I år er det faktisk 60 år siden Anita Thallaug sang «Solhverv» i Eurovision Song Contest!

Til presentasjonen av årets MGP-artister onsdag hadde Rasmus Thall med seg en plakat med påskriften «Tresko Challenge». Den utfordringen peker direkte mot hvor imponert han er over brorens innsats for å komme seg på beina igjen. All positivitet motiverer ham, forteller Rasmus.

– «Tresko Challenge» er en relativt enkel challenge – den handler om å reise seg opp og gå. Broren min har nå, siden 2011, øvd på å reise seg opp og gå. Budskapet er at hvis man iallfall går ett skritt, så er det positivt og et skritt i riktig retning, forteller han.

Hele fire deltagere i årets Melodi Grand Prix er tidligere vinnere av konkurransen. Både Ulrikke Brandstorp (2020), JOWST (2017), Stig van Eijk (1999) og Kate Gulbrandsen (1987) har tidligere gått seirende ut av Melodi Grand Prix. I tillegg finner vi eks-vinneren Kjetil Mørland (2015) på låtskriver-siden, så gjenbruk av tidligere MGP-vinnere utgjør en fjerdedel av årets deltagere.

For Ulrikke Brandstorp blir det kanskje ekstra spennende; hun vant i 2020 med «Attention», men fikk aldri fremføre den under Eurovision Song Contest i Rotterdam det året på grunn av pandemien.

– Jeg føler jeg har noe uoppgjort der ute, sa Brandstorp under presentasjonen onsdag, der hun beskrev kroppen sin som «en stor champagneflaske» av spenning og energi.

Hun røpet at hun ganske fort fikk lyst til å delta i Melodi Grand Prix igjen etter den ulykksalige avlysningen av Eurovision i 2020.

– Men jeg har hele tiden tenkt at jeg må ha den rette låten for å delta. Det har jeg nå!

I 2014 lagde VGTV en egen dokumentar om Robin Helmersens vei tilbake til livet: