SUPERSTJERNE: Flo Rida, her i Texas i 2019.

Flo Ridas sønn (6) på sykehus etter fall fra 5. etasje

Den seks år gamle sønnen til rappestjernen Flo Rida (43) skal være innlagt på intensiven i New Jersey.

Sky News skriver at Zohar Dillard falt ut fra vinduet 4. mars og landet på asfalt. Seksåringens mor, Alexis Adams, har saksøkt byggeieren, for det hun hevder er utrygge vinduskonstruksjoner.

I søksmålet, som er levert inn til New Jersey Superior Court, skriver Adams at sønnen har pådratt seg alvorlige og varige skader, som vil påvirke hans funksjonsevner i fremtiden.

Blant annet skal det dreie seg om mange brudd, en ruptur i leveren, en kollapset lunge, og indre blødninger, skriver Sky News.

Flo Rida ber om bønner

Flo Rida, eller Tramar Dillard – som han opprinnelig heter, skriver på InstaStory torsdag at sønnen «på mirakuløst vis har overlevd et tragisk fall».

Han takker for alle som har uttrykt støtte, og som ber for sønnen hans.

«Han får den beste medisinske behandlingen», forklarer rapperen til sine 900.000 følgere.

Flo Rida ber om at man fortsatt ber for seksåringen, men han skriver at familien trenger ro i denne situasjonen.

Zohar Dillard er rapperens eneste barn. Det er mange år siden forholdet til guttens mor tok slutt.

Flo Rida deler dette hjertesukket.

Steven P Haddad, advokat for seksåringens mor, opplyser at gutten er bandasjert fra topp til tå og lenket til sykehussengen. Det er uvisst hvor lenge han må være på sykehus.

– Som alenemor for et barn med spesielle behov, er dette et mareritt. Hjertet mitt er knust i tusen biter, sier Adams til News12.

Seksåringen har fra før diagnosen hydrocephalus, ifølge Helsenorge.no en tilstand med opphopning av hjernevæske i hjernens hulrom, som fører til forhøyet trykk i hjernen.

Nyhetsreporter Tony Caputo har delt dette bildet av den aktuelle bygningen på Twitter:

Flo Rida er kjent for hitlåter som «Low», «Elevator», «Hangover», «Who Dat Girl» og «Wild Ones». Han har figurert med 15 ulike låter på VG-lista. Det er imidlertid lenge siden han var i vinden nå – med unntak av da han deltok i Eurovision Song Contest i 2021.

Flo Rida skulle opptrådt under VG-lista-showet på Rådhusplassen i Oslo for ti år siden, men meldte avbud kort tid i forveien – fordi han fant ut at han hadde inngått en kontrakt med en festival i Sveits samtidig.

– Jeg kan ikke tro at jeg ikke får anledning til å opptre i Oslo, men jeg skal ta kontakt med arrangørene så snart som mulig for å finne en mulighet til å gjøre dette godt igjen, lød det fra rapperen den gangen.

43-åringen har imidlertid ikke opptrådt på norsk jord siden. Siste gang Flo Rida besøkte Norge, var i 2011.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post