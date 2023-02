FORSVARER SEG: Madonna, her avbildet ved Grammy-utdelingen natt til søndag norsk tid.

Madonna slår tilbake etter latterliggjøring for Grammy-bilder

64-åringen mener hun blir straffet for å være en tilårskommen kvinne.

Nærbilder av Madonna fra helgens Grammy-prisutdeling har gått tungt i sosiale medier, ofte ledsaget av negative kommentarer om utseendet hennes.

Nå tar popikonet et oppgjør med motbøren i et lengre innlegg på Instagram.

– Nok en gang er jeg fanget i glansen av aldersdiskriminering og kvinnehat som gjennomsyrer verdenen vi lever i, smeller det fra henne.

– En verden som nekter å feire kvinner over 45 år, og føler behov for å straffe henne hvis hun fortsetter å være viljesterk, hardtarbeidende og eventyrlysten.

Første transkvinne

Madonna utdyper videre at det var en ære for henne å introdusere Kim Petras og Sam Smith under utdelingen; deres opptreden har fått en rekke republikanske politikere til å gå ut på sosiale medier og omtale det som «djeveldyrkelse».

En reaksjon av typen Madonna er vant til etter 40 år i bransjen. Og hun hyller Kim Petras som den første transkvinnen som opptrådte ved den amerikanske musikkprisutdelingen.

– Et historisk øyeblikk! Og på toppen av det vant hun en Grammy!! ♥️

VAKTE OPPSIKT: Kim Petras (t.v.) og Sam Smith på Grammy-utdelingen.

Madonna uttrykker videre skuffelse over at fokus har havnet på hennes eget utseende i stedet for på Sam Smith og Kim Petras fryktløshet.

– Mange valgte å kun snakke om nærbilder av meg tatt av en pressefotograf med lang linse som ville forvrengt enhvers ansikt!!

Den turnéaktuelle popveteranen gjør det klart at hun ikke akter å unnskylde hvordan hun ser ut eller kler seg.

– Jeg har blitt nedverdiget av media siden begynnelsen av min karriere, men jeg forstår at dette er en test, og jeg er glad for å gjøre det banebrytende slik at alle kvinnene bak meg kan ha det lettere i årene som kommer.

Hun nikker også til årets rekordknuser på Grammy.

– For å si det med Beyoncé: «You will not break my soul».