Marilyn Manson kuttes fra TV-serier etter anklagene om mishandling

Situasjonen tilspisser seg for rocker Marilyn Manson (52) etter eksforlovedens anklager om vold og seksuelle overgrep.

Snøballen ruller etter at skuespiller Evan Rachel Wood (33) natt til mandag postet et åpent innlegg på Instagram, der hun hevdet han hjernevasket, manipulerte og mishandlet henne mens de var et par.

Mandag fikk han fyken fra plateselskapet. Tirsdag melder Deadline at Manson også kuttes fra TV-seriene «American Gods» på Starz og «Creepshow» på AMCs Shudder.

«Basert på anklagene mot Marilyn Manson, har vi besluttet å kutte hans opptreden i den gjenstående episoden han skulle vært med i, og som skulle på lufta senere i vår. Starz stiller seg bak alle ofre og overlevende etter mishandling», lyder det fra TV-selskapet.

Manson, eller Brian Warner – som han opprinnelig heter, skulle også senere i år dukke opp i én episode av «Creepshow», men han blir altså nå erstattet, melder Shudder.

EKSPAR: Evan Rachel Wood og Marilyn Manson. Foto: AP

Flere kjendiser slår også ring om Evan Rachel Wood. Blant annet har skuespiller Rose McGowan (47), som var forlovet med Manson i to år, uttalt seg.

– Jeg føler avsly og er trist, sier McGowan i en selfie-video på Twitter. Der presiserer hun at Manson ikke «var sånn mot henne» da de var sammen, men at hun er stolt av Wood og andre som står frem.

McGowan skriver for øvrig at hun «støtter Evan Rachel Wood og andre modige kvinner som har stått frem»:

«Det tar år å helbredes etter mishandling, og jeg sender dem styrke på deres vei. La sannheten komme frem. La helbredelsen starte», skriver McGowan, som har vært en av de mest høylytte stemmene i metoo-kampanjen, som felte Hollywood-produsent Harvey Weinstein (68).

People melder at også skuespillerne Anna Paquin (38), Selma Blair (48) og Josh Gad (39) støtter Wood.

«Motet ditt inspirerer meg», skriver Paquin under Woods post. «Jeg er glad i deg», lyder det i kommentarer fra begge de to andre.

Senatorstøtte

Wood får i tillegg støtte fra senator Susan Rubio (50) fra California. Rubio har postet et innlegg på sin Instagram, der hun sier at hun selv har vært offer for mishandling, og hun peker på hvor viktig det er at slike saker etterforskes.

Senatoren har for øvrig rettet en skriftlig henvendelse til FBI, der hun ber om at Manson-saken tas opp i rettssystemet. Dette brevet til FBI har Wood gjengitt på sin Instagram.

Rett etter at Wood postet sitt første Manson-innlegg mandag, sto fire andre kvinner, Sarah McNeilly, Ashley Lindsay Morgan, Gabriella og Ashley Waters frem med egne historier.

Resultatet var altså at plateselskapet Loma Vista Recordings, som slapp Marilyn Mansons siste album, mandag ettermiddag kunngjorde at de dropper Manson på bakgrunn av anklagene.

– I lys av dagens urovekkende anklager fra Evan Rachel Wood og andre kvinner som navngir Marilyn Manson som sin mishandler, kommer Loma Vista til å slutte å promotere hans siste album med umiddelbar virkning, heter det i en uttalelse fra plateselskapet til Variety.

Manson: – Grusomme forvrengninger

Manson, som hadde forholdt seg taus så langt, kom da med et tilsvar på sin Instagram, der han skrev:

«Kunsten og livet mitt har lenge vært kontroversielle, men disse nylige anklagene mot meg er grusomme forvrengninger av virkeligheten».

Han understreket også at alle hans tidligere forhold har vært med samtykke.

«Uansett hvordan – og hvorfor – andre nå velger å gi en feil fremstilling av fortiden, så er det sannheten».