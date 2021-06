ROCKEVINNERE: Måneskin under Eurovision-finalen, Foto: Heiko Junge

Måneskin til Norge

Eurovision-vinnerne kommer til Tons of Rock neste år.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Det melder Oslo-festivalen i en pressemelding.

De italienske rockerne står på listen over artistene som dukker opp på Ekebergsletta i juni til neste år.

Tons of Rock omtaler Måneskin som «verdens hotteste band».

– Tons of Rock er folkefesten for alle som liker rock. Da er Iron Maiden, Dimmu Borgir, Turbonegro og Måneskin gode eksempler på rockens herlige variasjon, sier bookingansvarlig Jarle Kvåle i Tons of Rock.

Måneskin med «Zitti E Buoni» knuste alle rivalene i Rotterdam i mai. Siden har bandet fått blodfans verden over. På TikTok flommer det over av klipp og hyllester fra tilhengere.

Det stormet imidlertid en smule rundt gjengen rett etter triumfen, fordi det ble spekulert i om vokalisten Damiano David (22) sniffet kokain i green room. David lot seg frivillig dopteste, og testen var negativ.

Det skandinavisk-klingende navnet på bandet skyldes at et av bandmedlemmene tidligere har bodd i Danmark.

Tons of Rock skrev historie med Norges største rockefestival på Ekeberg med 40.000 solgte billetter i 2019. Målet var å overgå det året etterpå, men pandemien satte en stopper for festivalen både da og i år.

– Vi må nå strekke oss ekstra langt i takknemlighet til vårt lojale publikum som har stått ved vår side. Vi har derfor hentet nesten hele ønskelista til Tons-fansen og gleder oss vilt til å møtes igjen sommeren 2022, sier Kvåle.

Festivalen strekker seg over tre dager, 23.–25. juni. Måneskin står på plakaten på den midterste dagen, som er en fredag.