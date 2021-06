SIKTET FOR OVERFALL: Marilyn Manson. Foto: DANNY MOLOSHOK/REUTERS

Politiet sier at Marilyn Manson vil melde seg til dem

Artisten skal ha gått med på å møte opp hos politiet på bakgrunn av anklager om å ha spyttet og snytt seg på en videofotograf.

Av Thomas Talseth

Publisert: Nå nettopp

Ifølge en rekke amerikanske medier sier en politisjef i New Hampshire at en avtale er inngått mellom dem og Marilyn Mansons advokat, om at artisten skal melde seg.

Årsaken er at politiet har siktet Manson, hvis egentlige navn er Brian Hugh Warner, for overfall mot en videofotograf som befant seg i fotograven under en konsert med artisten i New Hampshire-byen Gilford 18. august 2019.

Manson skal ha snytt seg og spyttet på den kvinnelige fotografen.

Ifølge CNN forteller Gilford-politisjef Anthony Bean Burpee at strafferammen er på opptil ett års fengsel og bot på opptil 17.000 kroner.

Ikke seksuell karakter

Burpee sier til Variety at han mener Gilford-politiets Facebook-innlegg fra 26. mai i år om siktelsen har «tvunget Herr Warner til endelig å imøtekomme sin NH-arrestordre».

– Mange rakker ned på vårt byrå for i det hele tatt å ta ut siktelse, sier politisjefen.

SJOKKROCK: Marilyn Manson på scenen i Oslo Spektrum 2007. Foto: Frode Hansen

Innlegget understreker at anklagene mot Manson i denne saken ikke er av seksuell karakter, og oppgir at det påpekes fordi flere medier skal ha spurt politiet om dette.

De ovennevnte medier har forsøkt å få Mansons advokat i tale, uten hell.

Manson er fra før under etterforskning av føderale myndigheter. «Game Of Thrones»-skuespiller Esmé Bianco (38) har saksøkt ham for seksuell-, fysisk og emosjonell mishandling i en periode fra 2009 og 2011.

Bianco hevder blant annet at hun skal ha blitt holdt innelåst og at hun skal ha blitt truet og tvunget til å ha sex.

Mansons advokat har sagt at de vil bestride påstandene ettertrykkelig i retten.

Droppet av partnere

Artistens tidligere forlovede, skuespiller Evan Rachel Wood (33), gikk i januar ut med anklager om vold og seksuelle overgrep begått av ekskjæresten.

I mai ble det kjent at Mansons tidligere assistent har saksøkt ham for trakassering og for å ha forgrepet seg på henne seksuelt.

De siste månedene har Mansons manager, bookingbyrå og plateselskap droppet sine samarbeid med ham.

Ifølge Variety sier Gilford-politisjefen at de nå vil oversende arrestordren til politiet i Los Angeles, som deretter vil avtale med Mansons advokat om når artisten skal melde seg.

Dersom dette skjer i løpet av de nærmeste ukene, vil Mansons første rettsmøte i New Hampshire antagelig finne sted i midten av august.

Vitner sier han lo

Ifølge People har Mansons advokat Howard King tidligere uttalt at fotografen krevde rundt 300.000 kroner av artistens apparat etter konserten i New Hampshire – og at anmeldelsen til politiet kom i etterkant av at Manson-leiren ba om bevis for påstått skade.

Dette ble i sin tur avfeid av politisjef Burpee, som påpekte at anmeldesen kom dagen etter konserten.

People skriver videre at de snakket med tre vitner som var tilstede på konserten, hvorav en var sikkerhetsvakt.

De skal alle ha bekreftet at Manson gikk tett opptil fotografen og snøt seg på henne, etter først å ha truffet kameraet hennes med spytt mer tilfeldig.

To av dem sier også at han lo mens fotografen forlot området like etterpå.