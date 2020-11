GOD JUL: The Pogues-vokalist Shane MacGowan, her i 2009. Foto: Stephen Lovekin/GETTY IMAGES NORTH AMERICA

BBC sensurerer «Fairytale Of New York»

The Pogues’ og Kirsty MacColls eviggrønne juleklassiker pyntes på for yngre lyttere – ordene «faggot» og «slut» fjernes.

Siden 1987 har The Pogues-slageren – en duett mellom bandets vokalist Shane MacGowan og soloartist Kirsty MacColl – blitt et fast lydinnslag i og før jul, og en årlig gjenganger på hitlistene.

Ikke minst i Storbritannia – men der har den statlige rikskringkastningen BBC nå bestemt seg for å sensurere teksten

I en uttalelse sier BBC at de gjør det for å skjerme unge lyttere, som ifølge BBC er spesielt følsomme hva nedsettende uttrykk om kjønn og seksualitet angår.

Trykker på «mute»

BBCs ungdomsorienterte Radio 1 vil følgelig spille en versjon av «Fairytale Of New York» hvor MacColls tekstlinje «You cheap lousy faggot» byttes ut med en variant hun brukte under en fremføring av sangen på programmet Top Of The Pops i 1992: «You're cheap and you're haggard».

MacGowans linje «You're an old slut on junk» skal ifølge blant andre The Guardian løses ved å bytte ut «slut» med god, gammeldags stillhet.

SANG JULEN INN: Kirsty MacColl. Foto: SALVO/BORDER MUSIC

«Faggot» er et uttrykk som ofte brukes i nedsettende betydning om homofile. «Slut» oversettes til «ludder» i Google Translate, og brukes om seksuelt promiskuøse personer, pirmært om kvinner.

Originalversjonen vil fortsatt bli spilt på BBC Radio 2, Storbritannias største radiokanal, som er mer orientert mot et voksent publikum.

BBC Radio 6 Music, som er mer alternativt orientert, lar sine musikkprodusenter velge selv hvilken versjon de vil gå for.

Radio 1 sensurerte sangen også i 2007, men det ble dårlig mottatt av publikum, og avgjørelsen ble raskt reversert.

Kanalen fikk ny toppsjef i sommer.

– Autentisk

Teksten i «Fairytale Of New York» tolkes av mange som en krangel mellom en mannlig alkoholiker og en kvinnelig heroinbruker.

I 2018 tok Shane MacGowan teksten i forsvar, skriver BBC. Han påpekte der at kvinnen i sangen ikke er ment å være et behagelig vesen, og at ordbruken er formet deretter.

– Hun er en kvinne fra en viss generasjon på et visst historisk tidspunkt, og hun er nedfor og desperat. Dialogen er så presis som jeg greide å få den, men hun er ikke ment å skulle fornærme noen, sa Pogues-vokalisten da.

– Hun er bare ment å være en autentisk personlighet, og ikke alle rollefigurer i sanger og historier er engler eller engang ordentlige eller høflige. Noen ganger må rollefigurene være onde eller ekle for å få fortalt historien effektivt.

«Fairytale Of New York» har gått inn på Topp 20 av den offisielle britiske hitlisten hvert år siden 2005.

Sangens status ble heller ikke svekket av Kirsty MacColls tragiske bortgang i 2001, da hun ble påkjørt av en båt, 41 år gammel.

