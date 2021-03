FLYTTET HJEM TIL MOR: Etter at hun ble kreftsyk, flyttet Sarah Harding hjem til mor. – Jeg er bare takknemlig for å våkne opp hver dag og leve livet som best jeg kan, sier hun. Foto: Matt Crossick / PA Wire

Popstjernen Sarah Harding: − Vet ikke hvor mange måneder jeg har igjen

– I desember i fjor fikk jeg beskjed av legene mine at dette var mest sannsynlig min siste jul. Det skriver den kreftsyke 39-åringen, som er kjent fra gruppen «Girls Aloud».

Publisert: Nå nettopp

Den engelske avisen The Times trykket i helgen et utdrag fra Hardings bok «Hear me out». Her forteller hun blant annet:

– I desember i fjor fikk jeg beskjed av legene mine at dette var mest sannsynlig min siste jul.

I august i fjor ble det kjent at 39 åringen har brystkreft med spredning. I sin første Instagram-post på over to år, og på Twitter, fortalt hun selv om den alvorlige sykdommen som har rammet henne:

«Tidligere i år ble jeg diagnostisert med brystkreft, og et par uker tilbake mottok jeg den knusende beskjeden om at kreften har spredt seg til andre deler av kroppen min. Jeg går for tiden til ukentlig cellegiftbehandling og jeg slåss så hardt jeg bare kan», skrev hun den gang.

– Det var skremmende å fortelle om det, men det eneste riktige å gjøre, sier Sarah Harding nå og i «Hear me out» skriver hun blant annet:

– Jeg er der nå at jeg vet ikke hvor mange måneder jeg har igjen å leve.

BBC som også omtaler innholdet i boken til Harding skriver at hun forsøker å leve livet og glede seg over hvert minutt – uansett hvor lenge hun måtte ha igjen.

– Jeg tar et glass vin eller to hver kveld. Det hjelper meg om ikke annet til å slappe litt av.

GIRLS ALOUD: Gruppen hadde sine glansdager i perioden 2002–2009. Fra venstre: Nadine Coyle, Kimberly Walsh, Sarah Harding, Nicola Roberts og Cheryl Cole. Foto: Joel Ryan / AP

Til The Times, som også har gjort et intervju med Harding, forteller hun at på grunn av pandemien ikke oppsøkte lege da hun begynte å få symptomer. Ved å fortelle sin historie, håper hun andre vil ta lærdom av hennes feil, sier hun.

39 åringen har nå flyttet hjem til sin mor, som tar seg av henne.

– Ingenting er sikkert lenger, ingenting er forutsigbart. Jeg er bare takknemlig for å våkne opp hver dag og leve livet som best jeg kan. For nå vet jeg hvor verdifullt det er, sier Harding.

«Girls Aloud» ble aldri noe stort fenomen i Norge, ei heller globalt, men i Storbritannia var suksessen enorm: Samtlige av gruppens 20 første singler ble topp 10-hits på De britiske øyer i perioden 2002–2009; fire av dem gikk helt til topps.

I etterkant av «Girls Aloud»-glansdagene har Harding jobbet som skuespiller og modell. I 2017 vant hun britiske «Celebrity Big Brother».