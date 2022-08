ISFRONT: Lynne Spears (t.v.) og datteren Britney Spears, begge på bilder fra noen år tilbake.

Mamma Spears trygler Britney: − Jeg elsker deg

Britney Spears (40) har gjentatte ganger langet mot moren på Instagram. Nå ber Lynne Spears (67) desperat om forsoning.

Helt siden Britney vitnet i retten i fjor om det hun beskrev som uutholdelige forhold under det 14 år lange vergemålet, har det vært dårlig stemning internt i familien.

Britney har mange ganger det siste året hudflettet både foreldrene, samt søsteren og broren. Ingen i familien var invitert da hun giftet seg med Sam Asghari (28) i juni.

– Mister håpet

Men nå tyr mamma Spears til Instagram. Lynne Spears, som har drøyt 58.000 følgere på Instagram, skriver i en åpen melding til sin berømte datter at hun håper på dialog.

«Britney, gjennom hele livet ditt har jeg gjort mitt beste for å prøve å støtte deg i dine drømmer og ønsker», skriver 67-åringen.

«I tillegg har jeg gjort alt jeg har kunnet for å hjelpe deg i dine prøvelser», legger hun til.

«Jeg har aldri – og kommer aldri til – å vende deg ryggen! Alle dine avvisninger hver gang jeg har flydd ut eller ringt, gjør at jeg mister håpet! Jeg har prøvd alt. Jeg elsker deg så høyt, men denne samtalene er en du og jeg må ta, og bare du og jeg alene, ansikt til ansikt i det private», skriver Lynne Spears.

Det er ikke mulig å kommentere under posten.

Britney deaktiverte sin Instagram med over 40 millioner følgere for fire dager siden, men det gjør hun fra tid til annen.

I skrivende stund er kontoen fortsatt ikke tilgjengelig, men hun er aktiv på Twitter. Så langt har hun ikke kommentert morens utspill.

Selv om det var faren, Jamie Spears (68), som var verge for datteren, har moren vær involvert. I november i fjor beskyldte Britney moren for å være hjernen bak vergemålet.

Rettsdokumenter fra i fjor høst viser at Lynne Spears da krevde å få dekket over fem millioner kroner fra datterens formue for å dekke utgifter til egen advokat.

Britneys foreldre ble separert i 2002, etter å ha holdt sammen i 30 år. Skilsmissen var et faktum året etter. Da uttalte Britney i pressen at hun var glad for skilsmissen, og at hun gjerne hadde sett at den hadde funnet sted tidligere.

Ny låt

Selv om Britney er løsrevet fra vergemålet, er rettsprosessen om hvem som eventuelt har gjort seg skyldig i hva, langt fra avgjort.

Britney er for øvrig aktuell med musikk i disse dager. Før helgen slapp hun og Elton John (75) duetten «Hold Me Closer». VGs anmelder ga terningkast 3.