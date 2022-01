Ukens låter: Röyksopp, Aurora og Father John Misty

… samt et yppete sideprosjekt fra sentrale Radiohead-medlemmer: Året er i gang – her er noen av låtene du kan velge å lydlegge det med.

Av Marius Asp

Publisert: Oppdatert for mindre enn 10 minutter siden

Fieh – «Allthetimeevenwhen»

En dose rykende fersk norsk soul gjør seg på øret gjennom et forfrossent januarlandskap. Etter funkrock-monsteret «Grendehus Funkadelic» og den sløyere soulsmygeren «Telephone Girl», skrur Sofie Tollefsbøl og hennes inspirerte ensemble Fieh både tempoet og intensiteten ned på «Allthetimeevenwhen» (puh!). Ved første ørekast høres det ut som en ørliten nedtur – i det minste sammenlignet med de nevnte låtene – men denne tålmodig oppbygde rusleren kommer utstyrt med et hjertesmeltende mellomparti som lokker tankene mot Burt Bacharach, av alle.

Father John Misty – «Funny Girl»

Josh Tillman har karvet seg ut en helt egen nisje det siste tiåret. Under navnet Father John Misty har den tidligere Fleet Foxes-trommis videreført arven etter skarpe, skakke satirikere som Randy Newman og Harry Nilsson – musikalsk såvel som lyrisk – med en god håndfull fantastiske enkeltlåter som resultat. Balladen «Funny Girl» henter motivet sitt fra Barbra Streisand-musikalen og -filmen med samme navn, og musikalsk er dette Tilmann på sitt mest Hollywood-romantiserende. Et stort plusspoeng for tekstlinjen «you knocked me out when you charmed the pants off Letterman», men her føles det som om prosjektet går en smule på tomgang.

Röyksopp – «(Nothing But) Ashes»

Til tross for at Torbjørn Brundtland og Svein Berge erklærte seg ferdig med albumformatet i 2014, har duoen varslet om storslåtte greier i vente – et trippelalbum, intet mindre, som etter alt å dømme vil få tittelen «Profund Mysteries». Instrumentalsnutten «(Nothing But) Ashes» er trolig først og fremst ment som en appetittvekker, men det er enkelt å høre for seg dette pianodrevne og filmatiske byggverket reise seg sakte som åpningslåt på prosjektet. Sjekk også ut den stemningsfulle musikkvideoen, der en astronaut roter seg opp i noe i et mørkt skogholt.

«(Nothing But) Ashes» er foreløpig ikke tilgjengelig i Spotify, men videoen kan ses her.

The Smile – «You Will Never Work in Television Again»

Bak det etter alt å dømme ironiske bandnavnet The Smile befinner Radiohead-spydspissene Thom Yorke og Jonny Greenwood seg, med den over gjennomsnittlig slagkraftige Sons of Kemet-trommisen Tom Skinner bak slagverket. Med førstesingelen «You Will Never Work in Television Again» – en like deler artig og ultra-thomyorksk tittel – vender de tilbake til ungdomstidens energi, i et kaotisk lydbilde der Yorkes vræl truer med å stille seg i veien for odde taktskifter, robotisk groove og melodiske tilløp. Ikke helt overbevisende.

Sondre Lerche – «Cut»

Etter å ha utvidet komfortsonen betraktelig med det ti minutter lange eposet «Dead of Night» i fjor, er Sondre Lerche tilbake med mer ferskvare fra det kommende tiendealbumet «Avatars of Love», som slippes 1. april (helt sant!). Med «Cut» er 39-åringen definitivt tilbake på hjemmebane. Denne ultraelegante sofistipoplåten – en hyllest til psykothriller-mesteren Brian De Palma – høres ut som noe Paddy McAloon og Thomas Dolby kunne tryllet frem i et påkostet studio i 1986. Et gedigent kompliment, om det skulle være noen tvil.

Aurora – «A Dangerous Thing»

Aurora Aksnes’ etterlengtede tredje studioalbum «The Gods We Can Touch» er like rundt hjørnet, men «A Dangerous Thing» – fjerde singel ut fra skiva – holder forventningene i sjakk. Dette er en middelmådig låt, helt enkelt, som høres ut som om den er skrudd sammen utelukkende for å vise Auroras allerede veldokumenterte kapasitet som sanger. Verset er uforløst, stemningen på refrenget har Mark Ronson og Miley Cyrus fanget bedre på «Nothing Breaks Like a Heart». Da er det fint lite kjøtt på beinet igjen.

Lauren Spencer-Smith – «Fingers Crossed»

Til slutt en utstrakt hånd til de som ønsker å innlede musikkåret med irritasjon. Det stadig mer populære «American Idol»-produktet Lauren Spencer-Smiths nye singel «Fingers Crossed» dekker det meste av de fæle tingene ved popmusikk anno 2022, fra den banale melodien til den manierte vokalstilen, der hovedpersonen både høres ut som hun er forkjølet og har satt seg godt til rette over toalettskålen. Disse to minuttene og 55 sekundene får du ikke igjen, så det er trolig like greit å styre unna.