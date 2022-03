POPSTJERNE: Kelly Clarkson, her avbildet under «American Song Conest» i Los Angeles 21. mars i år.

Kelly Clarkson har byttet navn

Popstjernen (39) har droppet etternavnet Clarkson og heter nå Kelly Brianne.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Én måned etter at den amerikanske artisten og talkshow-vertinnen søkte om navnebytte, er ønsket innvilget.

Det melder USA Today og en rekke andre medier som har innsyn i rettsdokumenter fra Los Angeles Superior Court.

«Søkers navn er byttet fra KELLY BRIANNE CLARKSON til KELLY BRIANNE», står det.

Kelly har alltid hatt Brianne som mellomnavn, men nå blir det hennes eneste etternavn på papiret. 39-åringen har forklart at hun føler dette navnet mer representerer «den hun er».

Til tross for navnebyttet, har artisten forklart at det nok er for sent å forandre varemerket sitt, som er Kelly Clarkson, så TV-showet hennes skal fortsatt hete «The Kelly Clarkson Show».

Først og fremst er det på privaten hun vil være Kelly Brianne. Det har vært flere forandringer i privatlivet til superstjernen. Nylig ble skilsmissen fra Brandon Blackstock (45) også formalisert.

Kelly ble superstjerne verden over da hun vant den aller første «American Idol» i 2003. Hun ble imidlertid slått av norske Kurt Nilsen under «World Idol» året etter.