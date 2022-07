FESTIVAL: Cardi B spilte på Wireless festival i London på fredag. Dagen før var hun i Norge.

Cardi B nekter for å ha slått publikummere under konsert

Rapperen anklages for å ha slått til noen i publikum med en mikrofon på Wireless festival. Det nekter artisten for selv.

Publisert: Nå nettopp

Amerikanske Cardi B spilte konsert på Stavernfestivalen i Norge forrige torsdag.

Rapperen, som egentlig lyder navnet Belcalis Marlenis Almanzar, har over 33 millioner månedlige lyttere på Spotify, og er kjent for blant annet sangen «WAP».

Etter konserten dro hun til London for å spille i Finsbury Park på Wireless Festival. Der ble det filmet på storskjermen at hun angivelig slår til publikummere med mikrofonen sin, skriver The Independent.

Videoen har gått viralt på TikTok og fått over 435.000 likerklikk.

– Det var ingen kamp, skriver artisten

I kommentarfeltet er det mange som reagerer.

Brukeren som har lagt ut videoen, sier at rapperen prøvde å få tilbake mikrofonen.

– Det var ikke en kamp, ​​en fan tok tak i mikrofonen hennes og hun prøvde å ta den tilbake, skriver brukeren.

Selv har artisten kommentert på Twitter at hun ikke har slått fansen.

– Det var ingen kamp, skriver Cardi B på Twitter.

Rett etter hendelsen la artisten ut en video der hun skrev at man ikke skal tro på alt man ser.

En person kommenterte da at hun måtte vise hele videoen.

Rap-dronningen rådet da fansen til å se en video fra en annen vinkel:

Ulike tilbakemeldinger

Under videoen er det også noen som støtter artisten.

– Sånn skal hun gjøre, skriver en.

– Det ser ut som hun er så over det, skriver en annen.

Det er også noen som mener det var dumt av rapperen.

– Når folk tar tak i mikrofonen, vil de sannsynligvis bare synge et vers. Det var ingen grunn til å slå dem med mikrofonen, jeg hadde saksøkt henne, skriver en i kommentarfeltet under TikToken.

LONDON: Cardi B opptrådte på Wireless Festival i London denne helgen.

Det er ikke første gang Cardi B har skapt furore blant fansen.

I april var Cardi B i heftig krangel med fansen og deaktiverte både Twitter og Instagram, men da fordi hun valgte å stå over Grammy-festen i Las Vegas. Fansen anklaget rapperen for å ha skapt falske forhåpninger om at hun kom til å dukke opp.