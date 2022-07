SUPERSTJERNEN: Drake, her avbildet i 2019.

Drakes team benekter pågripelse i Stockholm

Nyheten om at Drake (35) skal ha blitt pågrepet med marihuana i Sverige, stemmer angivelig ikke.

Stockholmspolitiet vil ikke kommentere saken, melder Aftonbladet.

– Dette svarer vi ikke på, sier Ola Österling til avisen.

Österling forklarer at de gjennomfører narkotikakontroller 365 dager i året, men at de ikke vil svare på om de har foretatt det på den aktuelle nattklubben, eller om noen artist er pågrepet.

På sosiale medier har det natt til fredag vært spekulert heftig rundt at Drake er pågrepet på en nattklubb i Stockholm.

Hollywood Reporter skriver at Drakes agenter avviser at dette har skjedd. De forklarer til nettstedet at Drake befant seg på hotellrommet sitt, og at han ikke er arrestert.

Drake landet i Sverige onsdag. Formålet for besøket er ikke kjent.

Livingston Allen (31), bedre kjent under navnet DJ Akademiks, publiserte spekulasjonene for sine fem millioner følgere på Instagram fredag morgen.

«Drake og sikkerhetspersonalet hans ryktes å ha blitt arrestert på en nattklubb av svensk politi», står det i teksten på bildet.

Drake er aktuell med det nye albumet «Honestly, Nevermind», som gikk rett til topps på albumlista Billboard Top 200. VGs anmelder ga utgivelsen terningkast 3.