VANT VERDEN: Måneskin, her etter ESC-seieren i Rotterdam mai 2021.

Melodi Grand Prix: Jakter på nye Måneskin

Fjorårets vinnere av Eurovision Song Contest har gjort konkurransen mer attraktiv, mener NRKs MGP-sjef.

Av Thomas Talseth

Publisert: Nå nettopp

– Nå har vi ABBA, Céline Dion og Måneskin, ler Stig Karlsen.

Han er NRKs prosjektleder for Melodi Grand Prix, som begynner jakten på årets norske ESC-representant med den første av fire delfinaler lørdag kveld.

Fjorårets Eurovision-vinnere, italienske Måneskin, er den største suksessen konkurransen har frembrakt på lang tid.

VINNERE: ABBA i ESC 1974.

Kvartetten får MGP-sjefen til å trekke paralleller til vinnerne fra 1974 og 1988, henholdsvis svenske ABBA og kanadiske Céline Dion. Sistnevnte representerte Sveits det året.

VINNER: Céline Dion i ESC 1988.

Den forrige ESC-vinneren, nederlandske Duncan Laurence, hadde også stor global suksess, med sin vinnerlåt «Arcade».

USA-suksess

Måneskin har imidlertid også nytt enorm popularitet med flere av sine innspillinger.

«I Wanna Be Your Slave» har eksempelvis dobbelt så mange Spotify-avspillinger – en drøy halv milliard – som ESC-vinnerlåten deres, «Zitti E Buoni».

Og deres versjon av Frankie Vallis «Beggin’» har mer enn begge de nevnte til sammen: 864 millioner i skrivende stund.

Bandet har også slått gjennom i USA, hvilket er sjelden kost for ESC-vinnere. I april er de booket til den prestisjetunge Coachella-festivalen i California.

MGP-SJEF: Stig Karlsen.

– Måneskin er en ekstrem suksess, de har jo blitt globale superstjerner som har vært på alle de store eventene det er mulig å være med på nå, sier Karlsen.

Bandet ble blant de mest strømmede globalt i hele 2021, selv om de først fikk stor trafikk etter ESC i mai.

– Så det er jo ekstremt bra. Stas, moro og bra for Eurovision, mener Karlsen.

Han mener å ha sett en positiv utvikling i den europeiske konkurransen:

– Europa har blitt mer og mer sultne på å ta denne seieren. Kvaliteten har hevet seg og nærmet seg mer den musikken mange hører på.

Folkets ansvar

Mandag offentliggjorde NRK de 21 artistnavnene som konkurrerer i årets Melodi Grand Prix.

Norges siste to ESC-representanter var vidt forskjellige:

KEiiNO var ukjente i forkant, men fikk en sterk ESC-plassering – sjetteplass og flest publikumsstemmer.

I 2021 skapte den fra før godt etablerte TIX mye oppmerksomhet, men han måtte nøye seg med en 18. plass i ESC.

Karlsen svarer «litt ja takk, begge deler» på hvilket av de to scenarioene han foretrekker.

– Vi er på jakt etter vinneren av Eurovision uansett hvem det er, og det forutsetter at vi har en ordentlig god låt og en ordentlig god artist. Vi må jo sikte mot toppen, vi er med for å vinne. Det norske folk har et ansvar her også, de må gjenkjenne vinneren – stemme klokt og etter hjertet.

I fjor hadde MGP i tillegg til TIX også etablerte navn som Rein Alexander og Stavangerkameratene. Dette fikk kunstnerforbundet Creo til å etterlyse flere nye talenter i konkurransen.

Kjente navn forekommer også i år, dog ingen av typen TIX som har herjet hitlister i nyere tid og uten TV-drahjelp.

– Ikke for at vi lar oss føre av Creo, men vi er opptatt av nye talenter og nye stjerner, og dette er året for å vise frem Norges nye stjerner for fremtiden, sier Karlsen.

– Vi har breaket en del stjerner før, og jeg tror det er flere her vi kommer til å se mye av i årene som kommer.

Disse opptrer i første delfinale:

Mira Craig: «We Still Here»

Frode Vassel: «Black Flowers»

TrollfesT: «Dance Like A Pink Flamingo»

Eline Noelia: «Ecstasy»

Elsie Bay: «Death Of Us» (forhåndskvalifisert til finalen)