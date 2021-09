INGEN ONE-HIT-WONDER: Lil Nas X er fenomenet som best summerer opp musikkbransjen i 2021.

Albumanmeldelse Lil Nas X - «Montero»: Personlig kurs

Fenomenet Lil Nas X mestrer albumbalansen mellom å være stolt, viktig og tidsriktig.

Av Tor Martin Bøe

Publisert: Nå nettopp

ALBUM: HIPHOP

Lil Nas X

«Montero»

(Columbia/Sony)

Det er lett å tenke at det kan bli litt mye fra Lil Nas X.

Den triste er at lite av det han får oppmerksomhet for burde vært opplevd som kontroversielt. Da er det lette å glemme at han er en åpent homofil rapper som håndterer et populærkulturelt klima der han selv blir produsert av Kanye West, samtidig som Kanye West samarbeider med homofobe Dababy på sitt album.

Så, mens man også her til lands, fremdeles sliter med at noen sier høyt hvem de vil elske, ja også i byene er det åpenbart at Lil Nas X er en markør for å holde hodet og følelser høyt og stolt.

«Montero» utelater «Old Town Road». Heldigvis, men ikke selvsagt. Senest i Marvel-filmen «Shang-Chi and the Ten Rings» dukker den Nine Inch Nails-baserte landeplagen fra 2019 opp sammen med andre udødelige karaokeklassikere som Eagles sin «Hotel California» og Aerosmiths «I Don’t Want to Miss a Thing».

Den musikalske stjernen på debutalbumet hans er derimot Omer Fedi. Ja visst synger Lil Nas X minst like bra som han poprapper, og klarer 15 låter uten «Old Town Road» og «Holiday».

Riffene til Fedi er derimot allerede skrevet inn i musikkhistorien på 24kGoldn sin «Mood» og Kid Laroi og Justin Biebers «Stay». Til sammen har han tre topplasseringer på Billboardlista bare i løpet av de siste 12 månedene.

Også på Montero Hill sitt debutalbum er det Fedi som løfter det musikalske. Det er faktisk så tydelig at låtene han ikke er med på, så som selvrefererende «Don’t Want It» blir smått slappe og direkte blodfattige til sammenligning.

For øvrig et album som bugner av samarbeidsartister fra øverste hylle. Både Doja Cat, Megan Thee Stallion, Miley Cyrus, Jack Harlow og Elton John støtter opp om Montero Hills verdensherredømme. Elton John spiller saktmodig piano, men sLil Nas X gjengjelder på britens sitt kommende oktoberalbum. Faren til Miley, Billy Ray Cyrus, er ikke med.

Doja Cat kommer greit ut av det med et lett gjenkjennelig vers på «Scoop», mens Megan Thee Stallion eier «Dollar Sign Slime».

«Montero», både albumet og artisten, går fra større refrenger og høyere tempo, som Taylor Swift-klingende «Lost in the Citadel» og «Thats What I Want» (selvsagt Fedi på gitar), til seig føleri i «Tales of Dominica» og «Void». Man kunne med fordel ha kuttet et par av de femten låtene, men sammenlignet med «Donda» er jo det meste en EP i disse dager.

Generelt er det et mangfoldig album, som for det meste mestrer å være politisk, smart og ha et melankolsk popfjes i samme slengen.

Slikt kan det jo sjelden bli for mye av.