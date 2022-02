Subwoolfer er vinner av Melodi Grand Prix 2022: − Fantastisk

FORNEBU (VG) Den maskerte duoen skal representere Norge i Eurovision Song Contest i Torino i mai.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Det var en taus duo som sto på scenen etter at seieren var et faktum. Kroppsspråket deres viste derimot stort engasjement.

– Det her er fantastisk, at vi nå skal bli galaksens største band, sa Subwoolfers talsperson, musikkprodusent Carl-Henrik Wahl, til et samlet pressekorps i etterkant av sendingen.

– Det føles som opptil flere skoleklasser står og hyler inni brystet, sier Wahl til VG.

– Mye følelser som utspiller seg samtidig!

Det er ikke kjent hvem som skjuler seg bak de gule maskene, men det har vært store spekulasjoner.

Det ble hintet om at maskene kunne komme av i løpet av kvelden, men nå ser det ut til at man må vente til den store Eurovision-finalen i mai.

– Masken sitter veldig godt på, det er så gøy å kose oss og vise dere at vi er «Keith» og «Jim», sier Wahl.

fullskjerm neste 1 av 7 Foto: MATTIS SANDBLAD / VG

– Hvordan skal dere feire i kveld?

– Vi har hørt at det er mange gode drikker her på jorden som vi skal prøve. Så nå skal vi bare kjøre på og prøve ting i baren.

Subwoolfer møtte også pressen før finalen startet, og overlot også da alle uttalelser til Wahl.

Wahl er musikkprodusent, som ifølge denne nettsiden nylig har jobbet med Gaute Ormåsen og Ben Adams – to av de mest omtalte navnene i spekulasjonene rundt hvem Subwoolfer er.

– Ja, det stemmer, sa Wahl, som ikke ville røpe hvem det er som skjuler seg bak maskene.

– Men det jeg kan si er at det foreløpig er ingen som har gjettet riktig på hvilke to det er som står sammen på scenen.

PRODUSENT I SVING: Musikkprodusent Carl-Henrik Wahl (t.h.) var med som «talsperson» for Subwoolfer i MGP-finalen.

– Helt magisk

Det var lagt opp til storslått musikkfest da vinneren av årets MGP skulle kåres lørdag kveld.

De ti finalistene ble først silt ned til de fire som fikk flest stemmer.

Disse var Sofie Fjellvang, Elsie Bay, Subwoolfer og NorthKid.

Så ble det de mystiske maskemennene i Subwoolfer og det nordnorske boybandet frontet av «Stjernekamp»-vinner Bilal Saab slaget sto mellom.

fullskjerm neste 1 av 4 Foto: Mattis Sandblad / VG

– Det å få lov til å spille foran publikum igjen er en fryd. Og bare det å få lov til å være med på hele opplegget har vært helt fantastisk, sa Bilal Saab på vegne av hele boybandet før det hele ble avgjort.

– Tusen takk. Det har vært helt magisk.

På forhånd var Subwoolfer soleklare oddsfavoritter til å vinne, og til slutt ble det klart at det var cirka 56.000 stemmer som skilte de to.

– Laber finale

VG anmeldte finalistenes opptredener. Få kom seg over terningkast 3.

– Dette ble dessverre, men som forventet, en ganske laber finale. Selv om noen av deltagerne gjennomførte mye sterkere enn i delfinalene. Pauseunderholdningen til NRK var egentlig artigere enn hele konkurransen, sa VGs anmelder Tor Martin Bøe.