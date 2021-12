Hans-Erik Dyvik Husby snakket om døden i intervju like før han døde

Seks dager før sin brå bortgang snakket Hans-Erik Dyvik Husby om at det i hans bransje ikke er gitt å bli gammel.

13. november stilte Husby opp i et åpenhjertig podkast-intervju med MelodyPipe, en nylansert sosial nettverk- og bookingplattform for musikkbransjen. Snakkesalig og i muntre ordelag delte han tanker om karrieren, livet – og døden.

Seks dager senere kom nyheten om rockestjernens død. Husby ble 49 år.

MelodyPipe har valgt å publisere det over timelange intervjuet i sin helhet både på sin hjemmeside og YouTube. VGTV får vise et utdrag.

Husby snakker blant annet om hvordan han helt siden barndommen har vært opptatt av døden.

– Jeg tenkte da jeg var liten at det er fælt at folk dør. At vi burde lage en vaksine mot død eller noe, sier han spøkefullt, men med en tydelig alvorlig undertone.

Programleder Andreas Enehaug og Dyvik bruker galgenhumor når de snakker om at artisten kommer fra Hell og at han ble født i Gravdal.

– Det ser ikke ut som jeg kommer til å overleve dette livet heller, sier en leende Husby.

Det er når han får spørsmål om «hvordan Hanks liv er nå» at Husby utbroderer det med døden.

Han omtaler sitt alter ego Hank von Helvete som en tydelig karakter med sminke, en slags intergalaktisk rockestjerne, og nevner i den sammenhengen fjorårsalbumet «Dead».

– Hank påstår jo selv nå at han er død, for han har fått med seg at hvis man er veldig berømt og dør, så får man utrolig mye oppmerksomhet i begravelser. Da ble jeg Hank på sju og et halvt år og tenkte at det vil jeg se. Se om noen er glad i meg, sier Husby, mens han gestikulerer og spøker om at han bivåner sin egen begravelse og tar notater «for å se hvem som gråter».

PODKAST-SAMTALE: Hans-Erik Dyvik Husby ble intervjuet av Andreas Enehaug i MelodyPod seks dager før han døde.

Samtalen rundt temaet har en humoristisk tone – også når Husby repeterer tanken fra barndommen om at det er «urettferdig at man ikke får være med i sin egen begravelse».

Husbys manager Boye Nythun sier til VG at han har vært i dialog med MelodyPipe og gitt tillatelse til at de viser intervjuet.

– Denne samtalen viser at Hans-Erik så generelt lyst på livet og var i godt humør den siste tiden, sier Nythun.

Husby fikk tidlig i livet et møte med døden, da moren hans døde av kreft på hans seksårsdag. Rockeren har flere ganger snakket om hvordan sorgen har preget ham gjennom livet. Morens bortgang er imidlertid ikke tema i podkasten.

– Høyrisiko-yrke

Husby snakker en god del om skillet mellom Hank og Hans-Erik, og at Hank er en mannsrolle i det repertoaret av karakterer han har spilt opp gjennom årene. Han omtaler Hank som en katalysator for at han «ikke skal bli sprø», en han kan knagge alt det vanskelige på.

Husby svarer bekreftende på spørsmål om han er «litt Jekyll og Hyde».

– Hans-Erik er ikke er så glad i Hank, og Hank er ikke så glad i Hans-Erik, sier han og gir inntrykk av en litt flytende overgang mellom de to.

Den tidligere Turboneger-vokalisten snakker også om at man må ikke bli så fengslet av sin egen karakter at man blir selvdestruktiv på privaten – men at man «må være litt skrudd» og «over gjennomsnittet full av seg sjæl» for å stå på en scene med så mange øyne mot seg.

– Det er ekstremsport, et høyrisiko-yrke, sier han om egen bransje.

– Det er ikke gitt at man blir gammel i dette yrket, selv om man har stor suksess. Bare se på Elvis og Michael Jackson.

Husby sier i MelodyPod at det ikke er sikkert at stjernedyrkelse er så sunt, og at han selv hadde trukket seg mer tilbake fra rampelyset. Med tiden ble rockerebellen mer opptatt av å se andre talenter blomstre.

Enehaug sier mot slutten av intervjuet at han ønsker å stille Husby et litt underlig spørsmål:

– Når du ikke er her lenger, om lang, lang, lang, lang tid, og det arrangeres en minnekonsert for deg, som en hyllest, hvor spilles den konserten, og hvem spiller?

Da svarer Husby uten særlig betenkningstid at den spilles i svenske Kiruna, og at Ola Salo (44) fra The Ark nok er den som opptrer.

– Jeg tror han kommer til å synge i en kirke der, og det kommer til å bli streamet, for det finnes ikke nok mennesker i Kiruna som husker eller aner hva dette handler om, humrer Husby og legger til:

– Og Ola Salo er da 90 år.

Husby snakker mye om artisters kår i løpet av samtalen, og de utfordringer kunstnere støter på. Han snakker varmt om MelodyPipe som en viktig satsing for bransjen. Dagen før intervjuet var han hedersgjest under lanseringsfesten i Stavanger.

SJEF: Jesper Ugland er CEO i den nylanserte plattformen. Han er glad for å kunne vise intervjuet.

Jesper Ugland, CEO i selskapet, sier til VG at de ved å presentere intervjuet med Husby håper å gi litt glede i en veldig dyster og tragisk situasjon.

– Vi minnes vår venn, Hans-Erik, og sørger over hans bortgang. Han etterlater seg et stort rom i musikk- og kulturbransjen, og vi i MelodyPipe sender våre varmeste tanker til alle pårørende, venner, familie og kolleger.

Husby gravlegges 9. desember.