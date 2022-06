Billie Eilish åpner opp om problemene med eget selvbilde.

Billie Eilish om kroppspress: − Det er en gal verden

Den 20 år gamle sangeren synes det er vanskelig å være kvinnelig kjendis i dagens samfunn.

Billie Eilish er kjent for å gå med store formløse klær og har uttalt seg mye om kroppspress hos unge. Nettopp fordi hun selv har hatt et turbulent forhold til eget selvbilde.

Da hun i fjor stilte på coveret av British Vogue i en rosa silkekorsett skapte dette sterke reaksjoner. Hun fikk beskyldninger om at hun var falsk og en «sellout» for den radikale endringen.

Til Sunday Times reflekterer hun over hvor vanskelig tiden etter coveret i Vogue var, og hvor vanskelig det er for kvinnelige kjendiser.

– Uansett hva du gjør, så er det feil og riktig, sier hun, og viser til eksempler:

– Kler jeg meg i baggy klær, er jeg ikke attraktiv for noen. Da føler jeg meg usexy og lite vakker, og får høre at jeg ikke er feminin nok.

– Har jeg på meg noe mer avslørende er jeg en «fat cow», «a slut» og akkurat lik som alle de andre kjendisene som selger kroppene sine. Det er en gal verden for kvinner – og kvinner i offentligheten.

Billie Eilish på rød løper på årets MET-galla.

I løpet av tiden før og etter coveret i Vogue tok det «nye imaget» hennes en stor plass i promoteringen av hennes nye album.

Til Sunday Times sier at hun ikke vet hvem den personen hun da var er, men at det ikke føles ut som henne.

– Jeg hadde ikke noe tid til å tenke, jeg bare ble den viben, sier hun til avisen.

Eilish sier at hun ikke føler seg likt, og at hun noen ganger tenker hun har prøvd for hardt.

– Dette gjør meg trist å tenke på.

Nå kan hun derimot melde at hun har fått et mye mer solid selvbilde.

– Jeg føler at jeg kan være så feminin som jeg vil og så maskulin som jeg vil.