DISCO-DUA: Dua Lipa utgjør det sterkeste kortet på Calvin Harris’ nye singel.

Ukens låter: Calvin Harris, Dua Lipa og Ye

... samt sterk ferskvare fra britpop-veteraner: Helgens lyd er herved servert – og vurdert.

Av Marius Asp

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Marcus & Martinus – «When All The Lights Go Out»

Etter å ha vunnet den svenske «Maskorama»-finalen forrige helg, er de nå 20 år gamle tvillingene fra Trofors tilbake med noe langt mindre fjasete. Den svenskproduserte singelen «When All The Lights Go Out» ville imidlertid tjent på å være atskillige hakk mer leken: Uttrykket er tidstypisk 80-tallsdynket og habilt, men det blir noe livløst og flatt over det hele, og hørt-det-før-faktoren hviler tungt over refrenget.

Griff – «A Kind of Magic» («Coke Studio Session»

Det britiske supertalentet Griff, som her til lands kanskje fortsatt er best kjent for sitt nokså ferske samarbeid med Sigrid, børster her støvet av Queens 1986-singel «A Kind of Magic» («Coke Studio Session» er, for ordens skyld, ikke en referanse til hvitt nesepulver, men snarere til leskedrikkgiganten som har fasilitert innspillingen). Hun har klokelig nok skalert ned låten til de mest nødvendige bestanddelene – gitarer, små drypp av synth og nydelig, klangsvøpt vokal – og melodien kommer styrket av det.

Calvin Harris, Dua Lipa & Young Thug – «Potion»

Calvin Harris’ nye singel er en forlengelse av det svært bedagelige midtempo-drivet fra «Funk Wav Bounces vol. 1», som allerede er fem år gammel denne sommeren. Ved siden av Chic-gitar, kikhoste-bass og velplassert perkusjon er det Dua Lipa som tar mest plass og gjør størst inntrykk på vokalsiden, selv om teksten er nesten imponerende generisk («late night conversations/ electric emotions/ sprinkled with a little bit of sex/ and it's a potion»). Sammenlignet med Young Thugs vers er dette høyverdig poesi, dog.

Bruce Hornsby & Danielle Haim – «Days Ahead»

Han har nok kunne leve nokså behagelig på royalty-inntektene fra 1988-hiten «The Way It Is», som utgjorde det melodiske fundamentet i 2Pacs «Changes» ti år senere. Men Bruce Hornsby pusler fortsatt med sitt, og 67-åringen har i nyere tid blitt omfavnet av en ny generasjon (indie) musikere, blant andre Bon Iver, Blake Mills og Vampire Weekend. Den nye platen «’Flicted» høres umiddelbart flott ut – sjekk for eksempel den staselige balladen «Days Ahead», der vår mann får vokalhjelp fra Danielle Haim.

Suede – «She Still Leads Me On»

Nok et gledelig gjenhør – denne gangen med et av britpop-epokens mest elegante og givende band. Og det er fortsatt futt i Brett Anderson (54) og hans kumpaner – i det minste etter denne første smakebiten fra den kommende platen «Autofiction» å dømme. «She Still Leads Me On» er en hyllest til Andersons mor, og en usedvanlig fengende powerpop-karamell rent musikalsk.

Kanye West & XXXTentacion – «True Love»

For de av oss som lot være å investere et par tusenlapper i Kanye Wests Stem Player – det eneste avspillingsformatet han har gitt ut årets plate «Donda 2» i hittil – er «True Love» en bekreftelse på at det trolig var et fornuftig valg. Her er det nemlig fint lite å hente, til tross for (eller kanskje snarere på grunn av) at beaten er nær identisk med Ye-klassikeren «Runaway». Den avdøde rapperen XXXTentacions refreng-hook føles påklistret, og Kanyes bitre og smålige utfall mot sin forhenværende svigerfamilie er like forutsigbare som de er utmattende.

Marcus & Martinus er tilknyttet Max Social, som er et heleid profilbyrå i VGTV AS. VGs redaksjonelle vurderinger gjøres uavhengig av dette. Redaksjonen står fritt. Oversikt over bindinger for profiler som gjør oppdrag for VG ligger her.