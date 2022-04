POPKOMET: Girl in Red, her under et intervju med VG i fjor vår.

Girl in Red var «elektrisk» på Coachella

Norske Girl in Red (23) fikk fart på publikum under gigafestivalen Coachella i California lørdag.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Marie Ulven Ringheim – kjent under artistnavnet Girl in Red – opptrådte på den legendariske festivalen natt til søndag norsk tid.

«Ikke engang Coachella-støvet eller vinden kunne hindre festivalnykommeren Girl in Red i å servere et elektrisk show», skriver avisen Desert Sun og legger til at den norske stjernen fikk publikumet i Mojave-teltet til å synge og danse.

23-åringen fra Horten åpnet showet sitt med å opplyse om at hun aldri tidligere har forsøkt å synge i en sandstorm.

«Men hun fullførte med kraft», skriver avisen.

Girl in Red har postet klipp på InstaStory, der hun er i full vigør på scenen foran et engasjerte publikum.

«Tusen takk!!» skriver hun.

Desert Sun melder at Girl in Red åpnet med låten «You Stupid Bitch», og de registrerer at artisten var iført «komfortable, svarte shorts» og en rødbrun, løstsittende T-skjorte. Altså som fansen er vant med å se henne.

På Twitter boltrer fansen seg i bilder og klipp:

Under fremføringen av «Girls» skal Girl in Red imidlertid ha måtte stå over et par strofer.

– Det er sanden, skal hun har forklart til forsamlingen.

Underveis i konserten minnet hun fansen på at de måtte sørge for å få i seg nok væske. Girl in Red skal selv ha uttalt fra scenen at hun ikke er vant til California-solen, og at hun er blitt solbrent.

Publikum tok artisten på ordet da hun før fremføringen av «I’ll Call You Mine» oppfordret dem til å holde armene over hodet og svinge dem fra side til side. Da Girl in Red skrev denne låten, var det nettopp det synet hun hadde i tankene, skal hun ha betrodd.

«Lyden av folk som sang med, var nesten like høy som Girl in Red i mikrofonen», skriver den amerikanske avisen.

VG har ikke lykkes i å komme i kontakt med Girl in Red eller hennes manager søndag.

Horten-kvinnen har på rekordtid fått en massiv fanskare i utlandet. Og hun går ikke av veien for å ta ting på sparket – til fansens store fornøyelse. Dette klippet fra USA, der Girl in Red for noen uker siden ringte opp moren til en jente i publikum for å fortelle at datteren er bifil, spres i sosiale medier:

Den norske popkometen, som er nominert til historiske syv Spellemann-priser i år, pådro seg nylig en influensa mens hun var på veiene i USA. Hun har derfor måttet avlyse og finne nye datoer til enkelte konserter.

Men 23-åringen rakk altså å bli frisk til Coachella, som også kan skilte med superstjerner som Harry Styles, Billie Eilish, Swedish House Mafia, The Weeknd, Megan Thee Stallion, Doja Cat, 21 Savage og Arcade Fire.

Det er første gang på to år at Coachella-festivalen arrangeres etter to års påtvunget opphold på grunn av pandemien.

På Coachellas hjemmeside står det at det norske trekkplasteret også skal opptre førstkommende lørdag.