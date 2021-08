ALZHEIMER: Til tross for Alzheimer-diagnose feiret Tony Bennett 95 års dagen sin med to konserter med Lady Gaga. Men høstturné blir det ikke. Foto: Evan Agostini / Invision

Tony Bennett (95) avlyser høstturné

Forrige uke feiret han 95 års dagen sin med to utsolgte konserter sammen med Lady Gaga. Men nå har den legendariske sangeren avlyst høstturneen sin.

Av Jørn Pettersen

Det skriver Variety torsdag.

Etter planen skulle Tony Bennett denne høsten holdt konserter i New York, Maryland, Connecticut, Oklahoma og Canada.

– Avlysningen kommer ikke som en stor overraskelse. Bennets to konserter med Lady Gaga ble solgt inn som «One Last Time: An Evening With Tony Bennett and Lady Gaga». skriver Variety.

NYTT ALBUM I OKTOBER: Første oktober kommer det andre albumet med Lady Gaga og Tony Bennett. Foto: Larry Busacca / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Samtidig ble det sagt at disse to konsertene kom til å bli Bennets siste opptreden i New York.

– En gave til oss alle, skriver CNN om de to konsertene.

I vinter fortalte Bennetts kone, Susan Crow AARP Magazine at den da 94 år gamle sanglegenden har fått diagnostisert Alzheimer. En diagnose han skal ha fått allerede i 2016.

– Han spurte meg hva Alzheimer er, og jeg forklarte, men han forsto det ikke. Han sa bare at han følte seg fin fysisk. Ingenting forandret seg i livet hans, det som ble forandret la han ikke merke til, fortalte kona i intervjuet ifølge Entertainment Weekley.

Men om turneen er avlyst, kommer det andre albumet med Tony Bennett og Lady Gaga, «Love for sale» som planlagt 1. oktober. Bennett og Lady Gaga ga som kjent i 2014 ut albumet «Cheek to Cheek». Et album som toppet hitlistene i flere land, og solgte blant annet til gull i både USA og Australia, og platinum i Brasil og Canada.

Tony Bennett har i løpet av sin karriere vunnet hele 20 Grammy-og to Emmy-priser. Han har også en stjerne på Hollywood Walk of Fame.