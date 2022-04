KJENDISPAR: Rihanna og A$AP Rocky på moteuke i Paris i februar.

TMZ: Politiet fant våpen hjemme hos A$AP Rocky

Politiet i Los Angeles skal ha funnet flere skytevåpen under en razzia hjemme hos rapper A$AP Rocky (33), kjæresten til Rihanna (34).

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Publisert: Nå nettopp

Nettstedet TMZ viser bilder og vieren fra utenfor artistens hjem i L.A., der man ser flere bevæpnede politifolk. På ett bilde ser man en eske bæres ut fra huset.

A$AP Rocky, som egentlig heter Rakim Mayers, ble pågrepet på flyplassen i Los Angeles for litt over en uke siden. Han hadde da nettopp landet med privatfly etter en ferie med Rihanna på Barbados – hvor hun opprinnelig kommer fra.

Bakgrunnen for arrestasjonen var en skyteepisode fra november i fjor. 33-åringen er mistenkt for overfall med dødelig våpen. Et skudd skal angivelig ha streifet hånden til den påstått fornærmede i saken.

Nå skal altså politiet ha beslaglagt en rekke skytevåpen hjemme hos artisten. Nå er de angivelig i gang med å granske hvor hvert våpen kommer fra – og om de er kjøpt eller stjålet. Ikke minst er politiet ifølge TMZ interessert i å finne ut om våpenet som ble avfyrt den aktuelle datoen i fjor, er blant lageret som befant seg hjemme hos A$AP Rocky.

Dette videoopptaket brukes angivelig som bevis i etterforskningen:

A$AP Rocky ble etter pågripelsen 20. april løslatt mot en kausjon på 550.000 dollar, nær fem millioner norske kroner.

Razziaen skal ha funnet sted mens artisten var i varetekt.

Politikilder opplyser til nettstedet at de valgte å overrumple A$AP Rocky med arrestasjon i stedet for å be ham melde seg frivillig for politiet. På denne måten ville de sørge for at razziaen kunne gjennomføres uten at artisten var forberedt.

Enn så lenge er musikeren bare mistenkt. Det foreligger ikke noen siktelse.

Blir foreldre

A$AP Rocky, som i 2019 måtte tilbringe en måned bak murene i Sverige etter et slagsmål, blir pappa når som helst.

Rihanna er høygravid med parets første barn. Hvor paret har sin hovedbase, er uvisst. Superstjernene eier nemlig hvert sitt luksushjem i Los Angeles, nærmere bestemt Beverly Hills.