ALT TILGITT: Drake har lagt ned stridsøksen med Kanye West, to av verdens største rappere det siste drøye tiåret.

Drake venn med Kanye West igjen

Stjernerapperne Drake og Kanye West har tilsynelatende avsluttet en årelang periode med krangling og småkjekling.

Av Stein Østbø

Publisert: Nå nettopp

Ifølge Entertainment Weekly startet «beefen» mellom de to allerede i 2018, da det dukket opp to disselåter rettet mot Drake (35) på Kanye West produserte «Daytona» med Pusha T.

West (44) ble også kritisert for å ha lansert «Ye» ut av det blå rett før Drakes lenge planlagte «Scorpion» samme år.

Også nå i 2021 har Kanye West og Drake to av årets mest omtalte utgivelser, henholdsvis «Donda» og «Certified Lover Boy».

Nå ser det altså ut til at de legger feiden bak seg, skriver Entertainment Weekly, som henviser til både bilder og videoer av de to på sosiale medier. Blant annet har Drake selv på sin Instagram-konto delt et innlegg der komiker Dave Chappelle forteller at de to har funnet sammen igjen.

En annen video i samme innlegg viser Drake og Kanye West i tilsyelatende godt party-humør der førstnevnte på et tidspunkt også legger armen rundt West.

Bransjetoppen J Prince har vært essensiell bak gjenforeningen av de to rapperne, og han er da også med på bildet som Kanye West postet på sin Instagram-konto i forbindelse med den ferske forbrødringen.

Wests eneste kommentar til bildet av de tre foran Drakes villa i Toronto er en hvit fredsdue.

Det er nå en uke siden Kanye West delte en video der han inviterte Drake til å opptre sammen med han under en konsert den 7. desember - en opptreden som er ment som en støtteerklæring til gjenglederen Larry Hoover, som har sittet fengslet på livstid for et drap i 1973, og som fikk forlenget straffen med ytterligere seks (!) livstidsdommer da det viste seg at han kontrollerte gjengen også fra innenfor murene.

– Både jeg og Drake har fyrt av salver mot hverandre og det er på tide å la dette ligge. Jeg spør Drake om å dele scenen med meg som spesiell gjest den 7. desember, live i Los Angeles, for å dele de to største albumene av året, med det fremste målet å gjøre Larry Hoover til en fri mann, sier West i videoen.