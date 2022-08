Daff Justin

Justin Bieber er bedre enn fryktet. Men han kan gjerne synge mer.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Konsert: Justin Bieber

Leangen travbane, Trondheim

Publikum: ca. 40.000

Justin Bieber er vår tids største popstjerne. Eller som en ung ekspert på bussen inn mot Leangen Travbane perfekt formulerte det «Han er av en av verdens største POPSTARS».

Sist 28-åringen opptrådde på en norsk travbane var det i øsende regnvær på Forus mellom Stavanger og Sandnes. Der virket han fraværende og lei. Han tok lange, umotiverte pauser backstage mellom låtene, men livnet til mot slutten.

Siden det har han gitt ut to album som primært hyller kona Hailey og blitt enda mer markert i sin hyllest til alt fra Gud til marihuana. Samt i det siste stått fram med sine utfordringer rundt den nevrologisk tilstanden Ramsay Hunt-syndrom.

Det virker ikke å plage ham denne søndagen. Trondheim har i motsetning til Forus tatt fram skinnende varm sol fra skyfri himmel, og en utagerende stemning som fikk 40.000 trøndere til å synge karaoke med oppvarmer Gabrielle på «Ring meg». På bergensk.

Det skal altså ikke stå på publikum. «Æ ælske dæ, Justin», ropes det bak meg. «So good to be back here», sier Bieber. Som aldri har vært i Trondheim før.

Det er uansett de som elsker Justin Bieber sin kveld.

Og lenge virker det også å være en kveld for oss andre. Vi som synes det ligger noe gromt bak i popmusikken hans. Han virker, i motsetning til forhåndsrapporter fra Danmark og Sverige, til å være både energisk og tent.

«Love Yourself» blir for eksempel et virkelig rørende øyeblikk der oppvarmer Sam Tompkins blir ropt inn for å være med. Noe som inkluderer både fomling med in-ear monitorer og gledestårer i øyenene på den plutselige duettpartneren.

Her synger også Bieber av full hals. Det er det ikke alltid han gjør.

Tidligere har han riktignok droppet småting her og der. Nå virker det som hele låter blir mimet. På for eksempel «Sorry» og «Baby» fortsetter vokalen selv om Bieber bare danser. Ikke at noen bryr seg. «Boyfriend» gir gjenkjennende hyl allerede på første skarptrommeslag.

Dessuten er konserten delt inn flere lange, unødvendige pauser. Motivasjonstaler han gjerne kunne holdt live. Og besynderlig nok kommer han alltid tilbake mer sløret i blikket etter hver pause.

Avslutningen innledes av en ni (!) minutter lang jam med bandet og Bieber på hvitt flygel. Uten at han egentlig imponerer noe spesielt med pianofingrene går det over i en lounge-tolkning av «Peaches». Som igjen ender i «Anyone».

Her synger han i alle fall alt. For hver gang han fjerner mikrofonen stopper også vokalen. Men samtidig farer scenekameraet over en skjerm som viser teksten rullende sakte oppover.

Det er ikke lett å være popstjerne i dag. Og enda vanskeligere å være Justin Bieber.

Men man bør kanskje forvente at man uansett kan låtene man har skrevet selv.