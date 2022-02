forrige















Melodi Grand Prix: Sofie vant gullduellen – trill dine terninger på alle låtene

Sofie Fjellvang (21) sang seg frem til seier i årets fjerde delfinale. Les anmeldelser av alle kveldens låter. Og trill dine terninger!

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– Tusen takk for alle stemmer, sa 21-åringen etter at det ble klart at hun gikk seirende ut av kveldens gullduell.

Med låten «Made of Glass» vant hun over Maria Mohn (38) i kveldens gullfinale.

Hun måtte tørke noen tårer under seiersintervjuet. Til NRK fortalte hun at den første hun nå skulle ringe, var ektemannen Henrik som fulgte finalen direkte fra Sørlandet.

– Det var veldig deilig å endelig få stå på scenen, sa hun tidligere i kveldens MGP-sending på statskanalen.

– Jeg har veldig lyst til å vinne. Dette er min store drøm, sa 21-åringen.

De øvrige artistene i det som var årets fjerde delfinale i Melodi Grand Prix, var Alexandra Joner (31) og Kim Wigaard (33).

Maria Mohn vant mot Alexandra Joner i kveldens første duell.

I den andre duellen vant Sofie Fjellvang mot Kim Wigaard.

Og i gullduellen var det altså den 21 år gamle sørlendingen som sanket flest stemmer fra seerne.

I tillegg viste de maskerte folkene i «Subwoolfer» seg frem.

Den mystiske gruppen er forhåndskvalifisert til finalen, men allerede i kveld fikk vi en smakebit på hva vi har i vente fra de gule skapningene.

