LUNKENT: Streamingtallene for Alexander Rybaks nye Eurovision-bidrag er vesentlig lavere enn fjorårets norske vinner. Foto: HALLGEIR VÅGENES

Nedtur for Alexander Rybaks Grand Prix-låt på Spotify

Publisert: 16.03.18 21:38

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

MUSIKK 2018-03-16T20:38:53Z

På streamingtjenesten er det ikke eventyrstemning rundt årets norske bidrag til Eurovision Song Contest.

Alexander Rybak (31) vant den norske MGP-finalen sist helg med god margin.

Marginene er imidlertid ikke på Rybaks side når det kommer til støtte i den lyttende norske befolkning – om man skal legge streamingtall fra markedsledende Spotify til grunn.

De viser at Rybaks «That’s How You Write A Song» er vesentlig mindre populær enn fjorårets MGP-vinner JOWST og deres «Grab The Moment» var.

I løpet av de seks første dagene etter seieren fikk «Grab The Moment» 455.242 avspillinger hos norske Spotify-brukere.

«That’s How You Write A Song» fikk 258.012, som tilsvarer 56,7 prosent av det fjorårsvinneren klarte.

Såvidt over Vidar Villa

I tillegg synker Rybak-låten raskt.

Dagen etter seieren svingte den seg opp til 9. plass på den norske Spotify-listen ; i skrivende stund er den nede på 34. – kun fire plasser over den utskjelte MGP-konkurrenten Vidar Villas «Moren din».

Rybaks sang må nøye seg med 28. plass som førsteukeplassering på VG-lista , Norges offisielle hitliste.

Til sammenligning gikk JOWST til 16. plass på VG-lista like etter sin seier i fjor.

Det skal følgelig mye til for at «That’s How You Write A Song» når «Fairytale»-høyder; sistnevnte toppet VG-lista i åtte strake uker våren 2009, og fikk ytterligere to uker på førsteplass etter Eurovision Song Contest-seieren i Moskva.

Svenske Aftonbladets Eurovision-ekspert Tobbe Ek tror at JOWST hadde et bidrag mer rettet mot streamingpublikumet enn hva Rybaks er.

– Men det kan også være slik at de nordmenn som sist lørdag ble sjarmert av å se sin elskede fiolinhelt på scenen igjen, nå i etterkant har innsett at «That’s How You Write A Song» ikke engang er i nærheten av å være en like sterk låt som «Fairytale», og derfor ikke er så interessert i å streame den når man ikke får se sjarmtrollet Rybaks fremtoning samtidig.

–En showlåt

Morten Thomassen, president i den norske MGP-klubben, er overrasket over tallene. Han påpeker at Rybak fikk over seks ganger så mange telefonstemmer fra publikum som JOWST.

– Mye mulig Rybak er et større TV-fenomen enn streamingfenomen, sier han.

Anders Tangen, blogger på ESC Norge, tror også den visuelle biten er avgjørende for Rybak denne gang.

– Dette er mer en showlåt hvor folk tar hele «pakka», enn en radiolåt man kun lytter til.

Alexander Rybaks PR-representant Ronnie Klaussen viser til Stig Karlsen, NRKs prosjektleder for MGP, for kommentar.

Karlsen synes det er tidlig å felle dom over oppslutningen rundt «That’s How You Write A Song» ennå.

– Låten fikk veldig mange stemmer under årets sending, og gjør det bra med mer enn tre millioner visninger på YouTube.

Tobbe Ek tror også at Rybak kan vinne over svakhetene han ser i «That’s How You Write A Song».

– Selv Eurovision-seerne kan bli sjarmert av Rybaks comeback og superherlige utstråling. Da spiller det ingen rolle hvor bra eller dårlig låten er.