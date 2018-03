POPIKON: Céline Dion, her på Allianz Riviera stadium i Nice i Frankrike i juli i fjor. Foto: VALERY HACHE / AFP

Céline Dion må operere – avlyser konserter

Publisert: 22.03.18 11:22

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

MUSIKK 2018-03-22T10:22:15Z

Céline Dion (49) informerer om at hun trenger å få utført et mindre kirurgisk inngrep, og at hun derfor må stå over en rekke show i Las Vegas.

«Jeg har ikke hatt særlig flaks i det siste», skriver den kanadiske popdivaen på sin Facebook-side ., der det forklares at hun det siste halvannet året har hatt store plager i mellomøret.

Diagnosen gir store høreproblemer, noe som igjen gjør det vanskelig å synge.

« Jeg har gledet meg så veldig til å opptre med showene mine igjen, og så skjer dette ... Jeg kan bare ikke tro det! Beklager overfor alle som har planlagt å reise til Las Vegas for å se meg på scenen. Jeg vet hvor skuffende dette er, og jeg er så lei meg », skriver Dion.

Alle showene på The Colosseum i Caesars Palace i perioden 27. mars til 18. april er skrinlagt som følge av den forestående operasjonen.

Til nå har hun holdt sykdommen i sjakk ved hjelp av medisiner, men de fungerer ikke godt nok lenger.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Først 22. mai anslås Dion å være frisk nok til å synge igjen. Sist hun måtte avlyse show, var så sent som i januar i år.

Gullstrupen startet med de populære Las Vegas-showene i 2003, men har siden hatt flere år lange pauser mellom slagene – både planlagte og uplanlagte. Ikke minst måtte hun ta fri en periode da hun fødte tvillinger.

Da hun takket for seg første gang i 2007, var det med tårer på scenen , fordi de da ikke var planen å gjøre comeback. Fire år senere gjorde hun likevel det .

49-åringen har også vært sykmeldt flere ganger tidligere, og for noen få år siden var det ekstra tunge tak da ektemannen døde etter lang tids kreftsykdom.

Amerikanske medier anslo i 2002 at Dion ville tjene over en milliard kroner på sine Vegas-opptredener.