Highasakite-vokalist Ingrid Helene Håvik.

Highasakite sier fra seg 900.000 kroner i støtte

Publisert: 10.04.18 14:09

Nært forestående baby og inntekter langt over budsjett oppgis som årsakene.

Highasakite – et band preget av drama i kulissene – var et av de mest tilstedeværende artistnavnene på norske festivalplakater i fjor sommer.

De ga bare ut én enkeltstående singel i 2017, men gjorde det så bra økonomisk at de nå har valgt å si fra seg ensemblestøtte de har blitt tildelt av Norsk Kulturråd.

Bandet fikk 900.000 kroner etter søknad høsten 2016; 300.000 kroner for hvert av årene 2017, 2018 og 2019.

I søknaden var Highasakites 2017-inntekter stipulert til å passere seks millioner kroner, hvorav fem millioner fra billett- og honorarinntekter.

2,58 millioner var beregnet i samlet honorar til bandmedlemmene, tre teknikere og én turnémanager.

Vesentlig mer penger

I en epost til Norsk Kulturråd skriver bandets manager Glenn Larsen:

– Etter å ha gått igjennom regnskap og rapport internt så ser vi at 2017 ble vesentlig bedre økonomisk enn budsjettert i søknaden. Vi ser derfor det som det eneste rette å trekke søknaden denne gangen. Pengene kan heller bli tilbakeført til fondet og komme andre prosjekter tilgode.

Larsen ønsker ikke å utdype overfor VG hvor mye bandet endte med å tjene i 2017.

Parallelt med suksessåret i fjor har Highasakite vært preget av en personalstrid som har splittet bandet i to fraksjoner.

På bakgrunn av dette har VG i en lengre periode forsøkt å få bandet i tale om hva som skjer med de 900.000 fra Kulturrådet , med tanke på at tre av gruppens fem medlemmer ser ut til å være ute av besetningen – og at alle fem var representert i søknaden, via deres felles selskap Highasakite DA.

Lover å fortsette

Manager Larsen sier nå at vokalistens pågående svangerskap er grunnen til at bandet også betakker seg for den offentlige støtten som var myntet på neste og inneværende år.

– Ettersom Ingrid Helene Håvik venter barn i juni så sier det seg selv at den ambisiøse turnévirksomheten det ble lagt opp til i utlandet for 2018 og 2019 har endret seg i vesentlig grad. Det var blant annet dette vi fikk støtte til. Highasakite har derfor sagt ifra seg støtten for 2018 og 2019, skriver Larsen i en epost til VG.

Kulturrådet bekrefter overfor VG at dette stemmer. Det samme gjør vokalist Håvik. Hun gjør det likevel klart at det vil bli Highasakite-aktiviteter både i 2018 og 2019, selv om de opprinnelige planene er nedskalerte.

– Selvfølgelig skal vi fortsette, sier Håvik.

Bandet – ved de to gjenværende medlemmene – slipper etter det VG erfarer ny musikk i nær fremtid.

Ifølge Kulturrådet deles det årlig ut 70 millioner kroner via ordningen Highasakite var tiltenkt 900.000 fra. Størrelsen på tildelingene varierer fra 20.000 til fire millioner kroner.

