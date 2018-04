LETT TILGJENGELIG: En av de uoffisielle platene VG fant hos Coop Obs på Alnabru i Oslo. Foto: Hallgeir Vågenes

Selger uoffisielle plater på Obs og Platekompaniet: – Overhodet ikke greit

Publisert: 27.04.18 19:45

AC/DC- og Neil Young-plater, gitt ut uten deres samtykke, selges hos store kjeder i Norge. Nå kreves de fjernet umiddelbart.

Platene ser ut som en hvilken som helst annen LP-plate, de er plastforseglet og selges til samme priser. De står side om side med vanlige utgivelser hos Coop Obs og Platekompaniet.

Men det er én stor forskjell: AC/DC - albumet «Can I Sit Next To You – In Concert Melbourne 1974» er gitt ut uten at bandet eller plateselskapet deres har godkjent det. Det er AC/DC-sanger, spilt av bandet selv – men de vet sannsynligvis ikke engang at albumet eksisterer.

Det samme gjelder blant andre «Neil Young & Crazy Horse – Live at Shoreline Amphitheatre, Mountain View, CA October 1st 1994».

På flere plater, blant andre AC/DC-utgivelsen nevnt her, er det trykket «disclaimer» bak på coveret hvor det står at platen er en «uavhengig utgivelse som ikke er godkjent av eller kan assosieres med AC/DC».

TONO forvalter og beskytter rettigheter av opphavsrettslig art på vegne av rettighetshavere i musikkverk. De reagerer sterkt.

– Dette er overhodet ikke greit. En rettighetshaver har enerett til å tilgjengeliggjøre musikken. Dette er helt tydelig gjort uten samtykke. Hvis dette er en bootleg (gitt ut ulovlig, uten artistens samtykke) vil ikke inntektene tilfalle artisten, sier kommunikasjonssjef Willy Martinsen i TONO til VG.

Han reagerer på at platene selges til full pris, ved siden av offisielle utgivelser som artistene har godkjent.

– Vi i TONO jobber for låtskrivere og kjenner hvordan de tenker. De vil gjerne godkjenne hva som skal ut, dette er deres åndsverk. Disse platene kan jo være fra kvelder hvor det ikke funket i det hele tatt for bandet. Dette blir parasittisk på andres verdiskapning.

Neil Young selv har vært en ivrig motstander av «bootlegging». I denne videoen fra 1972 går han selv rundt i en platebutikk for å avsløre ulovlighetene.

Platene nevnt i denne saken er ulovlige for salg på den store brukerstyrte musikkdatabasen Discogs.com.

IFPI representerer plateselskapene i Norge. IFPI-direktør Marte Thorsby reagerer slik når hun blir vist bilder av to av eksemplene på uoffisielle plater:

– Det er virkelig ikke bra at forhandlere kjøper inn ulisensierte musikkutgivelser. Disse opptakene er brudd på opphavsretten og ingen penger går tilbake til artisten eller andre rettighetshavere. Produktene bør umiddelbart fjernes fra hyllene, sier hun.

Kommunikasjonssjef Harald Kristiansen i Coop sier de skal følge opp med leverandøren etter at de ble gjort kjent med saken gjennom VG.

– Coop er eid av kundene og de skal være trygge på at de varer de handler skal være i henhold til de lover og regler som finnes. Vi ser derfor alvorlig på dette, og jobber nå for å få klarhet rundt opphavsrett, eventuelle royalties og om dette er en praksis som er i tråd med bransjenormer.



Rolf Presthus i Platekompaniet sier de kun handler med ryddige og skikkelige leverandører og forutsetter at leverandørene har oversikt og passer på at rettigheter er på plass for produktene som selges til Platekompaniet.

– Etter din henvendelse skal vi nå kontakte den aktuelle leverandøren og sjekke hva status er på disse titlene. Dersom det viser seg at titlene ikke er innenfor de reglene som gjelder på dette området, vil de bli fjernet fra vårt utvalg.

For de to eksemplene i denne saken (det finnes mange flere på Platekompaniets nettsider) er det distributøren Border Music som er opplyst hos Platekompaniet.

Salgssjef Christer Hansen i Border Music sier platene ikke er bootlegs, men uoffisielle utgivelser.

– Utgivelsene er radio- og liveopptak fra tidligere år. Det kommer fra masse selskaper rundt.

– Er det problematisk opphavsrettslig?

– Det er ikke noe jeg sjekker eller tenker på. Fordi det ikke er vår oppgave som distributør. Det er utgivers (plateselskapet) ansvar. Så lenge det er lovlig, er det uproblematisk for oss.

– Det gis ut uten artistens samtykke?

– Det vet jeg ikke, men det vil jeg tro.

– Tjener artistene noe på dette?

– Nei, det kan jeg aldri tenke meg.

Hansen sier han kun er et salgsledd for Border Music i Norge, og henviser til hovedkontoret i Sverige for VGs oppfølgingsspørsmål om hvordan lovligheten sjekkes for hver plate de utgir.

Pär Malmstedt i Border sier han har stilt spørsmål om lovlighet til sine leverandører og hevder svaret alltid har vært ja.

– På hver plate er det et banner fra organisasjonen NCPS, som er en del av PRS. PRS er den britiske versjonen til Nordisk Copyright Bureau, som forvalter musikkverkenes rettigheter i Norden. De har alltid kontroll på hva som er lovlig og ikke. Ut fra det har jeg kommet til at den informasjonen holder for meg for at jeg skal oppfatte dette som lovlig. Vi handler i god tro. Vi er så overbeviste vi kan være.

– Vet du om AC/DC og Neil Young tjener penger på disse utgivelsene?

– Jeg formoder at om dette skal være lovlig må de ha en lisens og artistene skal få royalties. Men jeg vet ikke.

VG har vært i kontakt med pressekontoret til britiske PRS, og sendt dem bilder av noen av platene nevnt i denne saken.

– Siden vi ikke kan slå fast om disse platene har lisens, eller om rettighetene er klarert, kan vi ikke bekrefte at artistene eller komponistene har fått royalties i disse tilfellene, sier pressekontakt Coral Williamson i PRS til VG.

Det har ikke lykkes VG å få kontakt med noen i selskapet Coda Publishing, som gir ut mange av de uoffisielle platene som tilbys i Norge. Selskapet er ikke oppført med hjemmeside, telefonnummer eller e-postadresse. Når VG ringer telefonnummeret som står oppført til en av eierne av selskapet, blir røret lagt på. VG har også bedt om kontaktinformasjon til Coda Publishing fra Border Music uten å få svar.

