MGP: Keiino seiler opp som favoritter

Skal vi tro oddsen og brukerne av Spotify, er det Keiino som har størst sjanse til å gå seirende ut av kveldens Melodi Grand Prix.

Fred Buljo, Tom Hugo og Alexandra Rotan har også en tredje fordel - de er sist ut blant kveldens deltakere og er dermed ferskest i hukommelsen til landets tv-seere når det skal stemmes.

Tall fra spillselskapet Unibet viser samtidig at oddsen for at Keiino skal vinne i kveld var helt nede i 1, 40 fredag ettermiddag. På andreplass kom Mørland med 6,00 i odds, mens Adrian Jørgensen lå på en tredjeplass.

Spillselskapet påpeker at i starten var Chris Medina også helt der oppe med Keiino, men at oddsene på Medina uteble jo nærmere man kom kveldens sending.

Keiino kan heller ikke være misfornøyd med lyttertallene på Spotify , der de er i suveren ledelse blant kveldens ti deltakere. Ved halvseks-tiden lørdag ettermiddag hadde deres bidrag «Spirit In The Sky» blitt avspilt hele 253.250 ganger - det er langt over dobbelt så mye som nestemann på lista, Adrian Jørgensen med 110.673.

De øvrige Spotify-tallene er slik:

Mørland - 73.724

Chris Medina - 71.318.

D’Sound - 69.128

Hank von Hell - 65.877

Carina Dahl - 58.045

Ingrid Berg Mehus - 42.143

Erlend Bratland - 37.955

Anna-Lisa Kumoji - 25.858