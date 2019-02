UTE: Her spaserer R. Kelly ut far fengselet i Chicago mandag kveld. Foto: SCOTT OLSON / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Her forlater R. Kelly fengselet – må unngå jenter under 18 år

Overgrepstiltalte R. Kelly (52) har betalt kausjonen. I påvente av rettssaken har han forbud mot å være i kontakt med jenter under 18 år.

Publisert: 26.02.19 18:07







Etter fire dager i varetekt bladde R&B-artisten mandag kveld opp nærmere én million kroner for å være en fri mann frem til rettssaken starter. Opprinnelig lød kausjonen på om lag 10 millioner kroner, men retten reduserte den.

New York Post skriver at Michael Avenatti, advokat for tre av de fire kvinnene Kelly er tiltalt for å ha forgrepet seg seksuelt på, allerede mener at 52-åringen har brutt reglene for løslatelsen.

«Rett etter at han ble sluppet ut, dro R. Kelly rett til den samme Mc Donalds-restauranten han i årevis pleide å se seg ut mindreårige bytter. Der lot han seg avbilde med mindreårige jenter, noe som bryter med reglementet for kausjonsløslatelsen», tvitret Avenatti tirsdag morgen.

Avenatti opplyste til pressen mandag at han samme dag leverte inn det som skal være enda et videobevis mot musikeren – angivelig et opptak som viser Kelly i seksuell aktivitet med en 14 år gammel jente.

Nekter skyld

Kelly var iført oransje fengselsdrakt og holdt hendene bak på ryggen under hele rettsmøtet mandag, der han erklærte seg ikke skyldig.

Hans forsvarer Steve Greenberg uttalte i helgen at hans klients finansielle status ikke tillot kausjonsbetaling. Kelly skylder angivelig store summer i barnebidrag og husleie.

Den skandaleombruste stjernen er tiltalt for grovt seksuelt misbruk av fire personer. Han må svare for til sammen 10 tiltalepunkter. Påtalemyndigheten mener de sitter på DNA-bevis som vil felle musikeren. Kelly står imidlertid på sitt og hevder han er uskyldig i alle anklager.

I fengselet har Kelly sittet avskjermet fra de andre fangene.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

ARRESTFOTO: R. Kelly på politiets «mugshot» fredag. Foto: HO / Chicago Police Department

R. Kelly: Stjernen som falt fra R & B-himmelen

Neste rettsmøte er 22. mars.

Meldte seg

Kelly, som har solgt over 40 millioner plater og vunnet flere Grammy-statuetter, meldte seg selv for politiet i Chicago fredag, da tiltalen ble kjent.

Hendelsene R. Kelly er tiltalt for skal ha skjedd mellom 1998 og 2010. Ifølge tiltalen var tre av de fornærmede mellom 13 og 16 år gamle da misbruket skal ha skjedd. En av de mindreårige jentene skal ha vært en autografjeger. En annen av jentene skal han ha møtt på en restaurant på hennes 16-årsdag.

Amerikanske medier har den siste tiden også omtalt et tre kvarter langt filmopptak, som skal vise R. Kelly i en straffbar situasjon med en da 14 år gammel jente.

Strafferammen for grovt seksuelt misbruk er mellom tre og syv år for hvert tilfelle.

R. Kelly, eller Robert Sylvester Kelly – som han opprinnelig heter, har i flere årtier blitt beskyldt for seksuelt misbruk. Han er aldri blitt dømt for noe. Etter at dokumentaren «Surviving R. Kelly» gikk på lufta i januar, hvor mange av de angivelige har bidratt, er han nå for alvor under lupen.

I kjølvannet av dokumentaren har plateselskapet Sony Music sagt opp avtalen med ham.