Boyzone hyller tidligere medlem nesten ti år etter hans død

Vokalen til den avdøde boybandstjernen vekkes igjen til live på Boyzones siste album. – Det er fantastisk å avslutte dette med Stephen også, sier boybandet om sin siste hyllest.

Publisert: 07.09.18 20:42

25 år etter det irske boybandet Boyzone ble dannet, slipper de nå det som ryktes å bli deres siste album noensinne, «Thank You & Goodnight».

Albumet, som slippes 16. november, inneholder en siste hyllest til tidligere bandmedlem Stephen Gately. Sangeren døde brått i 2009 under en ferie i Mallorca.

Sangen det er snakk om er «I Can Dream», som inneholder vokalen til den avdøde sangeren, skriver den irske avisen Independent .

Fredag gjestet boybandet Good Morning Britain der de fortalte det var en sterk opplevelse å spille inn sangen.

– Med tanke på at det er vårt siste album, er det utrolig å ha muligheten til å avslutte dette sammen med Stephen på platen også, sa Shane Lynch i programmet.

Bandet har tidligere gitt ut album med den avdøde bandkollegaen. Dette blir etter alt å dømme siste gang de har muligheten.

– Det var en uvanlig opplevelse

Av en video morgenprogrammet tvitret fra intervjuet fredag, kommer det frem at sangen «falt i guttenes fang» i 2002, ifølge Lynch:

– En produsent kontaktet oss gjennom plateselskapet og informerte om at de hadde noe materiale. Produsenten holdt på å flytte et studio, og fortalte han hadde Stephens vokaler på et album fra 2002–2003, forklarer han.

– Det var en uvanlig opplevelse, sier bandkollega Michael Graham, og fortsetter:

– Det var på en måte «bittersøtt». Sangen ble presentert til oss. Den var rundt 20 år gammel eller noe slikt, og produksjonsstilen var litt utdatert. Så vi tok den med til studio, strippet den ned, og bygget en helt ny sang ut av den, sier han.

Han sier videre de endret sangens fra en kjærlighetssang til en sang om nostalgi.

– Mer omhandlende vår reise som band de siste 25 årene. Det var fantastisk å ha Stephens vokaler som refrengets høydepunkt, sier han.